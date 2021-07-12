Глава Черкасской ОГА Скичко пообещал открыть аэропорт "Черкассы" в этом году

Об этом он заявил в комментарии Укринформу.

"В этом году реконструкция взлетно-посадочной полосы обязательного завершится. Чтобы аэропорт начал функционировать, нужно погасить долги и обновить техническую сторону. Но мы планируем, что уже в этом году он возобновит свою работу", - рассказал чиновник.

По словам Скичко, планируется, что через несколько месяцев "обновленная" взлетно-посадочная полоса будет возвращена на баланс аэропорта. Общая стоимость реконструкции почти 129 млн грн.

Для функционирования аэропорта нужно погасить задолженность КП.



Речь идет о 12,8 млн грн:

5,5 млн грн - земельный налог

3,1 млн грн - НДС

3 млн грн - пеня по взносам в Пенсионный фонд

128 тыс. грн - долги по зарплате.

Скичко отметил, что аэропорт будет работать с ограничениями, принимая только малые суда - они должны быть до 60 тонн.