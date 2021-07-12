Глава Черкасской ОГА Скичко пообещал открыть аэропорт "Черкассы" в этом году
Глава Черкасской облгосадминистрации Александр Скичко заявил, что международный аэропорт "Черкассы" возобновит работу в 2021 году
Об этом он заявил в комментарии Укринформу.
"В этом году реконструкция взлетно-посадочной полосы обязательного завершится. Чтобы аэропорт начал функционировать, нужно погасить долги и обновить техническую сторону. Но мы планируем, что уже в этом году он возобновит свою работу", - рассказал чиновник.
По словам Скичко, планируется, что через несколько месяцев "обновленная" взлетно-посадочная полоса будет возвращена на баланс аэропорта. Общая стоимость реконструкции почти 129 млн грн.
Для функционирования аэропорта нужно погасить задолженность КП.
Речь идет о 12,8 млн грн:
- 5,5 млн грн - земельный налог
- 3,1 млн грн - НДС
- 3 млн грн - пеня по взносам в Пенсионный фонд
- 128 тыс. грн - долги по зарплате.
Скичко отметил, что аэропорт будет работать с ограничениями, принимая только малые суда - они должны быть до 60 тонн.
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