Глава Бюро экономической безопасности: с конца февраля-начала марта ведомство заработает полноценно

Об этом он сообщил в интервью "Интерфакс-Украина".



"Приблизительно с середины декабря мы начинаем конкурсы на региональных руководителей, чтобы запустить одновременно БЭБ по всей Украине. Параллельно с тем, в течение двух месяцев будет происходить передача дел нашей подследственности от ГФС, Нацполиции, ДБР. Это все невозможно было приступить к запуску органа", - сказал Мельник.



Он уточнил, какие дела приоритетны на рассмотрение ведомства.



"В первую очередь, таможня - например уплата налогов при импорте и так далее, акцизная тематика (и это не только "столики возле метро с сигаретами", хотя это в том числе). Далее - налоги, в частности, налог на добавленную стоимость . Это не только об оптимизации уплаты налогов, но и о легализации многих теневых схем. Здесь мы работаем вместе с налоговой", - сказал он.



Как только налоговая передает информацию о рисковой компании БЭБ, ведомство отрабатывает ее на предмет уголовного преступления.



"Если у компании нет имущества, офиса, складов и такого другого, то это потенциально фиктивная компания и ею нужно заниматься сразу. Например, у компании есть операция по приобретению сигарет, но нет продаж (якобы товар на складе), мы понимаем, что эти товары проданы уже за наличные деньги. Тогда нужно оперативно найти тот склад, чтобы компания не могла подделать документы. Сразу ставим задачу: отработать такой-то склад. Срок - одно-два дня", - рассказал Мельник.



Глава БЭБ уточнил, что бюро уже предоставили помещение и передают оргтехнику из Государственной фискальной службы. По словам Мельника, Бюро рассчитывает получить финансирование в размере 2,2 млрд. грн. в госбюджете на 2022 год.

Напомним, 25 ноября начало работу Бюро экономической безопасности – ведомство, отвечающее за расследование мошенничеств.