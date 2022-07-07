Глава британских вооруженных сил встретился в Киеве с Валерием Залужным

Об этом британский военный сообщил в Twitter.

"Мой 48-часовой визит позволил мне лучше понять оперативную перспективу и обсудить, как Великобритания может продолжать поддерживать Украину и как мы можем помочь другим международным партнерам и союзникам поддерживать Вооруженные силы Украины в последующие недели и месяцы", – написал Тони Радакин.

5 июля стало известно, что Великобритания предоставит Украине новый пакет военной помощи.

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