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Глава британских лейбористов Стармер рассказал, почему мир должен "отучиться от Китая"

17 сентября, 2023 воскресенье
14:50
Мир Кир Стармер

Лидер Лейбористской партии Британии Кир Стармер заявил, что в вопросах торговли, коммерции и технологий Британии и миру нужно объединиться и "отучиться от Китая", а Британия должна восстановить связи с ЕС

Об этом он рассказал в интервью Politico.

Лидер лейбористов сказал, что правительство Великобритании должно четко понимать аспекты безопасности и такие проблемы, как шпионаж, вмешательство и нарушение прав человека, происходящих со стороны Пекина.

"Как нам отучиться от китайского влияния во всем мире? Есть большие проблемы, с которыми прогрессивные правительства могут бороться вместе", - но он отметил, что невозможно полностью "дистанцироваться" от Китая по таким большим вопросам, например, как изменение климата.

Также Стармер на конференции левоцентристских лидеров-единомышленников в Монреале отметил, что лидеры прогрессивных стран опасаются и должны быть "остро внимательны" относительно возможности победы Дональда Трампа на выборах в США, а также должны искать примирительный подход к президенту России Владимиру Путину, ведущему войну в Украине. Он призвал лидеров "держались вместе в столь сложных обстоятельствах".

Команда Стамера ведет переговоры с администрацией президента США Джо Байденом, но сам лидер лейбористов сказал, что его не приглашали на встречу с Байденом. Стармер не исключает перспективы победы Трампа на президентских выборах в США в следующем году, но сказал, что не желает этого. Он добавил, что из бывших президентов США он лично больше всего общается с Бараком Обамой.

Приоритетной задачей Стамера, если он станет премьер-министром Британии, будет "восстановление Соединенного Королевства и его репутация на мировой арене".

Повышение авторитета Стармера на международной арене является следствием изменения курса лейбористов на стремление стать мостом между США и ЕС, пишет в свою очередь The Guardian.

"Я очень сильно чувствую, что после Brexit возникло ощущение, что мы не просто вышли из ЕС, что мы каким-то образом отвернулись от мира, и куда бы вы ни пошли, люди чувствуют почти отсутствие Соединенного Королевства, когда-то являвшегося ведущим голосом, теперь к нему редко обращаются", – сказал он.

В Монреале Стармер призвал премьер-министра Британии Риши Сунака противостоять консерваторам, стремящимся к выходу Великобритании из Европейской конвенции по правам человека.

"Их барабанное сражение угроз о выходе из ЕКПЧ является не чем иным, как отчаянной попыткой правительства спровоцировать раскол, чтобы удержаться у власти, что несет негативные последствия для безопасности и процветания Британии", - сказал он.

19 сентября в Париже лидер Лейбористской партии проведет переговоры с Эммануэлем Макроном по решению проблемы небольших судов, пересекающих Ла-Манш.

На прошлой неделе во время визита в Европол в Гааге Стармер предположил заключение соглашения с Брюсселем, которое будет включать получение квоты для просителей приюта, прибывающих в ЕС, в обмен на возможность возвращения пересекающих Ла-Манш людей.

  • Премьер-министр Британии Риши Сунак выразил обеспокоенность премьер-министру Китая Ли Цяну по поводу вмешательства страны в работу британского парламента после того, как в Британии арестовали двух мужчин, обвиняемых в шпионаже в пользу Пекина.
Китай
ЕС
политика
Дональд Трамп
выборы в США
США
Великобритания
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