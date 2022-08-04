Глава Amnesty International ответила на критику отчета организации
Генеральный секретарь Amnesty International Агнесс Каламар отреагировала на критику доклада ее организации и заявила, что это не "ослабит беспристрастность" команды
Об этом она написала в Twitter.
"Украинские и российские тролли в социальных сетях: все они сегодня атакуют расследование Amnesty International. Это называется пропаганда войны, дезинформация, дезинформация. Это не ослабит нашу беспристрастность и не изменит фактов", - сказала она.
- Неправительственная правозащитная организация "Amnesty International" заявила , что украинские военные подвергают опасности гражданское население, создавая базы и размещая вооружение в школах и больницах. Официальные представители Украины отрицают и называют заявление манипуляцией.
- Украинский офис Amnesty International заявил , что не имеет отношения к подготовке этого отчета.
- Министр обороны прокомментировал доклад правозащитной организации Amnesty International. Резников считает, что в материале авторы пытались уравнять неспровоцированную российскую агрессию и украинскую самозащиту, что, по его словам, "свидетельство потери адекватности и способ уничтожить свой авторитет".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.26
Покупка 38.26Продажа 39.3
-
EUR
Покупка 38.5Продажа 39.72
- Актуальное
- Важное