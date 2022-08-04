Глава Amnesty International ответила на критику отчета организации

Об этом она написала в Twitter.

"Украинские и российские тролли в социальных сетях: все они сегодня атакуют расследование Amnesty International. Это называется пропаганда войны, дезинформация, дезинформация. Это не ослабит нашу беспристрастность и не изменит фактов", - сказала она.

Неправительственная правозащитная организация "Amnesty International" заявила , что украинские военные подвергают опасности гражданское население, создавая базы и размещая вооружение в школах и больницах. Официальные представители Украины отрицают и называют заявление манипуляцией.

Украинский офис Amnesty International заявил , что не имеет отношения к подготовке этого отчета.

Министр обороны прокомментировал доклад правозащитной организации Amnesty International. Резников считает, что в материале авторы пытались уравнять неспровоцированную российскую агрессию и украинскую самозащиту, что, по его словам, "свидетельство потери адекватности и способ уничтожить свой авторитет".

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