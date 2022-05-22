Глава Африканского союза совершит визит в Киев и Москву для попытки установить мир

Об этом сообщает Sky News .

Он заявил, что Африканский союз хочет увидеть деэскалацию и достижение мира через переговоры.

"Мы хотим мира. Хотя мы и осуждаем вторжение (России, - ред.), мы работаем над деэскалацией, мы работаем над прекращением огня, над диалогом, такова позиция Африки", - подчеркнул Салл.

17 мая советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что переговорный процесс о достижении мира между Украиной и Россией приостановлен .

20 мая в Киеве министр иностранных дел Ватикана архиепископ Павел подтвердил предложение оказать помощь в переговорах между Украиной и Россией.