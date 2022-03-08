Гладковский обратился к ВАКСу с требованием перечислить более 10 миллионов гривен залога на нужды ВСУ

Об этом сообщает его пресс-служба, передает Прямой .

С соответствующим ходатайством адвокаты обратились в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) в начале марта.

В нем отмечено, что Олег Гладковский с начала ведения боевых действий начал помогать военным как финансово, так и транспортным обеспечением, а также принял решение остаться в Киеве и присоединиться к рядам территориальной обороны столицы.

Гладковский решил ходатайствовать перед Высшим антикоррупционным судом о срочном перечислении залога на счета ВСУ.

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