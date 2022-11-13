Об этом сообщается на официальной странице Julien's Auctions в твиттере.

В Нью-Йорке в ночь с 12 на 13 ноября прошел аукцион Julien's Auctions. Во время мероприятия с молотка ушли 6 гитар Gibson, окрашенных в цвета флага Украины. Одним из инструментов владел сооснователь группы Beatles Пол Маккартни.

За сине-желтую гитару Пола Маккартни отдали $76,800 долларов, что в украинском эквиваленте составляет 2,8 миллиона гривен.

Общая сумма вырученных средств превысила 180 тыс. долларов, организаторы обещают перевести их на помощь Украине.

Напомним, что с 11 по 13 ноября поляки писали онлайн-диктант, во время которого производился сбор средств на отправку очередного грузовика с медицинской помощью для жителей Украины.

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