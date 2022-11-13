Гитару Пола Маккартни продали на аукционе в Нью-Йорке, вся прибыль пойдет на поддержку Украины
На аукционе Julien продали шесть сине-желтых гитар, вырученная сумма составила более 180 тыс. долларов. Все средства обещают передать в помощь Украине
Об этом сообщается на официальной странице Julien's Auctions в твиттере.
В Нью-Йорке в ночь с 12 на 13 ноября прошел аукцион Julien's Auctions. Во время мероприятия с молотка ушли 6 гитар Gibson, окрашенных в цвета флага Украины. Одним из инструментов владел сооснователь группы Beatles Пол Маккартни.
За сине-желтую гитару Пола Маккартни отдали $76,800 долларов, что в украинском эквиваленте составляет 2,8 миллиона гривен.
Общая сумма вырученных средств превысила 180 тыс. долларов, организаторы обещают перевести их на помощь Украине.
- Напомним, что с 11 по 13 ноября поляки писали онлайн-диктант, во время которого производился сбор средств на отправку очередного грузовика с медицинской помощью для жителей Украины.
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