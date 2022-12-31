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Гитарист группы Queen Брайан Мэй получил от короля Чарльза III рыцарский титул

31 декабря, 2022 суббота
11:45
Культура

Лидер и гитарист группы Queen Брайан Мэй получил от короля Великобритании Чарльза III рыцарский титул

Об этом сообщает AP.

Брайан Мэй был награжден титулом рыцаря-бакалавра Соединенного Королевства в рамках традиционной новогодней раздачи титулов монархом. Это первое награждение, проведенное Чарльзом III после восшествия на престол.

На сайте правительства Великобритании отмечается не только музыкальная деятельность Мэя, но и работа астрофизиком и деятельность по защите диких животных.

Брайан Мэй - один из лучших гитаристов в истории музыки. Он является автором таких хитов Queen как We Will Rock You, The Show Must Go On, I Want It All, Tie Your Mother Down, Fat Bottomed Girls.

В последние годы Мэй возобновил научную карьеру, прерванную в молодости из-за музыки. В 2007 году он получил докторскую степень по астрофизике в Имперском колледже Лондона.

Мэй заявил, что считает свой новый титул "своеобразным поручением делать то, что можно ожидать от рыцаря - бороться за справедливость и людей".

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Великобритания
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