Об этом сообщает AP.

Брайан Мэй был награжден титулом рыцаря-бакалавра Соединенного Королевства в рамках традиционной новогодней раздачи титулов монархом. Это первое награждение, проведенное Чарльзом III после восшествия на престол.

На сайте правительства Великобритании отмечается не только музыкальная деятельность Мэя, но и работа астрофизиком и деятельность по защите диких животных.

Брайан Мэй - один из лучших гитаристов в истории музыки. Он является автором таких хитов Queen как We Will Rock You, The Show Must Go On, I Want It All, Tie Your Mother Down, Fat Bottomed Girls.

В последние годы Мэй возобновил научную карьеру, прерванную в молодости из-за музыки. В 2007 году он получил докторскую степень по астрофизике в Имперском колледже Лондона.

Мэй заявил, что считает свой новый титул "своеобразным поручением делать то, что можно ожидать от рыцаря - бороться за справедливость и людей".

20 марта Queen выложил на YouTube запись концерта 2008 года из Харькова, чтобы собрать деньги для Украины.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb