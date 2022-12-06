Гиркин, за задержание которого в Украине обещали $100 тыс., вернулся в Москву
Бывший полевой командир боевиков "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) вернулся в Москву
Об этом он сообщил в Telegram.
"Нахожусь в Москве. Попытка № 3 принять непосредственное участие в боевых действиях против вооруженных сил уважаемых киевских партнеров (их теперь в сводках МО называют некоторыми "боевиками") не завершилась успехом, хотя была очень близка к тому", - написал он.
В посте оккупант жалуется, что его выгнали изо роты, заявление на присоединение к которой он написал в октябре.
"Вскоре после зачисления в маршевую роту меня перевели в N-ский полк, в который меня было зачислено ровно на один день (утром внесено в списки, вечером - бесследно вынесено). Все эти манипуляции (вероятно, выполнены под давлением "сверху") никакими приказами не оформлялись.В результате еще с октября и по конец ноября я находился в составе N-ского батальона N-ского полка незаконно, незаконно носил оружие и боеприпасы, незаконно выезжал в район проведения СВО и в прифронтовую зону", - написал Гиркин.
Так что российскому террористу пришлось сдать оружие и вернуться на родину.
- В октябре ГУР Минобороны Украины сообщила, что Гиркин находится на оккупированной территории и объявила вознаграждение в 100 тысяч долларов за взятие его в плен.
- 17 ноября в Гааге состоялось оглашение приговора по делу MH17: боевиков подконтрольной РФ "ДНР" во главе с Гиркиным заочно приговорили к пожизненному заключению.
- В России заявили, что не будут выдаваться Нидерландам Гиркина, приговоренного Гаагским трибуналом к пожизненному заключению.
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