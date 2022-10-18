Гиркин прибыл на территорию оккупированной Украины, - разведка

Об этом сообщил глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в интервью проекту "Орестократия"

"Нам известно одно из его местонахождений. Он уже прибыл на территорию оккупированной Украины", - сказал Буданов.

Он напомнил, что ГУР предлагает вознаграждение в 100 тысяч долларов за передачу Гиркина в украинский плен. Соответствующую информацию следует передавать по номеру 093-117-58-09.

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По словам Буданова, на этот номер уже поступило "несколько абсолютно реальных предложений" и добавил, что Гиркин - "это, как говорится, клиент Гааги".

Напомним, украинская разведка обещает $100 000 за передачу в плен бывшего "министра обороны ДНР", российского террориста Игоря Стрелкова (Гиркина).

Активист-волонтер Сергей Стерненко, лидер группы "Антитела" Тарас Тополя, глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, теннисист Сергей Стаховский и военный Валерий Маркус пообещали $50 тыс. тому, кто возьмет в плен террориста-пропагандиста Игоря Гиркина

Военный эксперт Ступак считает, что для Украины Гиркин важен как большой источник информации.

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