Гиркин прибыл на территорию оккупированной Украины, - разведка
Экс-главарь донецких боевиков Игорь Гиркин (Стрелков) уже находится на оккупированной россиянами территории Украины
Об этом сообщил глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в интервью проекту "Орестократия"
"Нам известно одно из его местонахождений. Он уже прибыл на территорию оккупированной Украины", - сказал Буданов.
Он напомнил, что ГУР предлагает вознаграждение в 100 тысяч долларов за передачу Гиркина в украинский плен. Соответствующую информацию следует передавать по номеру 093-117-58-09.
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По словам Буданова, на этот номер уже поступило "несколько абсолютно реальных предложений" и добавил, что Гиркин - "это, как говорится, клиент Гааги".
- Напомним, украинская разведка обещает $100 000 за передачу в плен бывшего "министра обороны ДНР", российского террориста Игоря Стрелкова (Гиркина).
- Активист-волонтер Сергей Стерненко, лидер группы "Антитела" Тарас Тополя, глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, теннисист Сергей Стаховский и военный Валерий Маркус пообещали $50 тыс. тому, кто возьмет в плен террориста-пропагандиста Игоря Гиркина
- Военный эксперт Ступак считает, что для Украины Гиркин важен как большой источник информации.
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