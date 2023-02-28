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Гипоаллергенные подушки и современные матрасы: в Укрзализныця анонсировали изменения в закупке постельного белья

28 февраля, 2023 вторник
13:41
Экономика

Укрзализныця объявила тендеры на закупку новых подушек, матрасов и постельного белья для поездов. Ожидается, что изделия будут дольше сохранять качество

Об этом сообщила пресс-служба УЗ.

Компания заявила, что перед оглашением тендеров встречалась с представителями рынка (производителями, поставщиками тканей, технологами) и просмотрела технические требования для изделий.

Ожидается, что благодаря изменениям изделия лучше будут сохранять качество во время всего срока эксплуатации, а отдых пассажиров станет более комфортным.

К примеру, новые подушки будут гипоаллергенными, их наполнением будут не пух-перо, а силиконизированный синтепон, который не сбивается в комки.

Постельное белье будет трех видов: из бязи, сатина и поплина.

Новые матрасы должны быть с ортопедическими и износостойкими свойствами, а чехлы на них можно будет стирать.

Новости
Общество
Украина
Укрзализныця
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