Об этом и не только мировые СМИ писали 9 марта:

The New York Times:

Журналисты The New York Times отметили сегодняшнюю массированную ракетную атаку россиян на Украину, написав о нескольких невинных жертвах, погибших во время терактов по всей Украине. Россия запустила самый масштабный ракетный обстрел за почти месяц, нанеся удары по жилым районам, поразив цели комплексным оружием, включавшим гиперзвуковые ракеты, новейшие в арсенале Москвы.

Удары убили по меньшей мере девять человек по всей стране и ранили других, отключили электроэнергию в нескольких районах и повредили три электростанции. По данным ВВС Украины, эти удары включали шесть новых гиперзвуковых ракет, известных как "Кинжал". – наибольшее число ракет, используемых Россией за одну волну с начала войны год назад.

Из 81 ракеты, выпущенной за ночь и утро, 47 поразили цели, сообщили в Украине. Это гораздо большее соотношение количества ударов и выпущенных ракет, чем достигала Россия во время обстрелов за последние месяцы. Журналисты отмечают, что ударам предшествовали недели исследований противовоздушной обороны Украины, например, отправка воздушных шаров или небольших беспилотников в воздушное пространство Украины или полеты реактивных самолетов вблизи Украины, которые могли запускать ракеты, но не запускали ни одной.

Также журналисты обратили внимание на Запорожскую АЭС, написав о состоянии безопасности атомной станции, ведь это уже шестой раз, когда объект вынужден был перейти на аварийное электроснабжение с момента вторжения России в Украину год назад.

Председатель Организации Объединенных Наций по атомному надзору выразил в четверг удивление международным самодовольством относительно безопасности на Запорожской атомной станции на юге Украины, где несколькими часами ранее российские обстрелы снова выключили электростанцию, и работники вынуждены были использовать резервные генераторы для обслуживания безопасности.

Рафаэль Мариано Гросси, генеральный директор МАГАТЭ, заявил, что это был шестой случай, когда крупнейшая атомная станция в Европе нуждалась в переходе на аварийное энергоснабжение после того, как год назад Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. Он назвал использование генераторов "последней линией защиты" от возможной ядерной аварии. Гросси призвал немедленно принять меры по восстановлению безопасности на станции, которую российские войска оккупировали вскоре после вторжения в страну год назад.

"Что мы делаем? Как мы можем сидеть здесь, в этой комнате сегодня утром, и разрешить этому произойти? Так продолжаться не может", - заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Кроме этого, в The New York Times обратили внимание, что Пентагон блокирует передачу Гаагскому суду доказательств возможных военных преступлений России . А президент Байден не предпринял никаких действий для разрешения спора, противопоставляющего министерство обороны другим ведомствам.

Пентагон блокирует администрацию Байдена делиться с Международным уголовным судом в Гааге доказательствами, собранными американскими спецслужбами о зверствах России в Украине, по словам нынешних и бывших чиновников, информированных об этом. Американские военные руководители выступают против помощи суду в расследовании россиян, поскольку они боятся создать прецедент, способный проложить путь для преследования американцев. Остальные администрации, включая разведывательные службы и государственный департамент и департамент юстиции, выступают за предоставление доказательств суду, заявили чиновники.

По словам официальных лиц, президент Байден еще не вышел из тупика. Говорят, что доказательства содержат детали, связанные с расследованием, начатым главным прокурором Международного уголовного суда Каримом Ханом после вторжения России в Украину год назад. Сообщается, что информация содержит материалы о решении российских официальных лиц намеренно нацелиться на гражданскую инфраструктуру и угнать тысячи украинских детей с оккупированной территории.

The Washington Post:

На страницах The Washington Post главной темой также была ракетная атака, журналисты акцентировали внимание на гиперзвуковых ракетах, пробивших украинскую ПВО.

Обстрел ночью и ранним утром в четверг, включавший 81 ракету разных типов, а также беспилотники иранского производства - направленное Москвой четкое сообщение о том, что международное давление не заставит Россию отказаться от своих военных целей, включающих незаконную аннексию по меньшей мере четырех областей на юго-востоке. Украины.

Авиаудары в четверг стали первым случаем за несколько недель, когда Россия направила столь разнообразный диапазон мощных ракет на Украину, после короткой паузы в непрерывной кампании бомбардировок гражданской инфраструктуры Украины, которая началась в октябре и длилась примерно до середины февраля.

Также журналисты The Washington Post написали репортаж из Санкт-Петербурга о секретном антивоенном искусстве России . Местом встречи для посещения выставки является безымянная автобусная остановка напротив заснеженного парка в северном русском городе. Нет ни билетов, ни веб-сайта, который рекламировал бы шоу — тайный подпольный показ антивоенного протестного искусства.

На фоне репрессий президента Владимира Путина против правозащитников, адвокатов и журналистов российские антивоенные художники уходят в подполье, повторяя тайные выставки советских времен, тайно встречаясь и передавая подробности из уст в уста.

"Для кого-то уход в подполье - освобождение. Для других это болезненный выбор, поскольку режим подавляет общественное инакомыслие и изображает войну как экзистенциальную битву за выживание России, против которой выступают только предатели. В России критиковать военных или даже разглашать злоупотребления российских военных в Украине является преступлением" , – рассказывают журналисты.

Кроме того, The Washington Post посвятили статью проблемам производственных мощностей США из-за растущей гонки вооружений для нужд Украины. Война выявила неспособность быстро увеличить производство многих видов оружия, необходимого для Украины и самообороны Америки

План Пентагона по расширению производства снарядов в течение следующих двух лет знаменует собой прорыв в усилиях утолить жажду Украины к оружию. Но конфликт обнажил глубокие проблемы, которые Соединенные Штаты должны преодолеть, чтобы эффективно производить оружие, необходимое не только для помощи их союзникам, но и для самообороны Америки, если возникнет конфликт с Россией, Китаем или другим крупным государством.

Politico:

В Politico написали о том, что Великобритания и Франция готовы зарыть топор войны после 7 лет вражды из-за Brexit и отправить сообщение о единстве Запада Владимиру Путину.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент Франции Эмманюэль Макрон встретятся в Париже на первом с 2018 года англо-французском саммите, и оба лидера надеются обеспечить небольшие политические победы, которые они смогут продать внутренней аудитории.

Но кроме необходимости заключения соглашений по миграции, энергетике и мобильности для молодежи, большие силы побуждают ссорящихся соседей к более тесным отношениям после горечи, вызванной голосованием в Соединенном Королевстве о Brexit в 2016 году.

Сунак и Макрон возглавляют два больших военных государства Западной Европы и болезненно осознают необходимость показать России, что Запад остается единым перед лицом ее жестокой войны в Украине. Сотрудничество в области обороны станет центральной частью обсуждений в пятницу.

Также в Politico написали о протестах в Грузии. Там отметили, что многие демонстранты обещают продолжать давление, пока правительство официально не отменит новый законопроект об "иностранных агентах".

Победа далась непросто грузинам, которые в последние две ночи столкнулись с полицейскими и водометами, чтобы отменить инспирированный Россией закон, который, как они боялись, подрывает их перспективы будущего в ЕС.

Хотя более трех четвертей грузин поддерживают членство в НАТО и ЕС, протестующие считают, что правящая партия "Грузинская мечта" намеренно пытается сорвать эту политическую траекторию на запад, чтобы не расшатывать лодку с Кремлем.

The Guardian:

Британские журналисты The Guardian посвятили статью тому, как украинские силы все еще пытаются удержать Бахмут , несмотря на большие потери. Солдаты и аналитики предполагают, что защита города стала скорее политическим, чем практическим вопросом, поскольку Россия продолжает давление.

Украинские власти настаивают, что и дальше будут пытаться удержать город, несмотря на то, что они понесут примерно 100-200 потерь в день – некоторые говорят, что причина более политическая и символическая, чем практическая. Отступать из города сейчас, после того как столько солдат погибло, борясь за его сохранение, было бы трудной реальностью.

CNN:

В CNN написали статью, которую назвали - "Сердце войны: внутри тайных переговоров с путинскими генералами, завершившими осаду Мариуполя". После приказа диктатора Владимира Путина в апреле 2022 года заблокировать комбинат "Азовсталь", обороняемый украинскими бойцами, небольшая группа из представителей Украины и РФ начала тайные переговоры о прекращении осады. В частности, в нее вошли депутат Верховной Рады и два высокопоставленных генерала главы Кремля, говорится в материале CNN.

Также американские журналисты написали о том, что Украина становится "боевой лабораторией" для испытаний иранского оружия за пределами Ближнего Востока. Приобретенный опыт Тегеран может использовать в будущем. Об этом CNN заявил высокопоставленный чиновник минобороны США.

Кроме этого в CNN посвятили статью спикеру Палаты представителей Кевину Маккарти, который, возможно, единственный высокопоставленный западный чиновник, отказавшийся сесть в поезд в Киев, чтобы поддержать президента Украины. "Но решение калифорнийского республиканца отклонить приглашение Владимира Зеленского, сделанное в эксклюзивном интервью CNN, согласовывается с главной предпосылкой его спикерства – успокоить держащих его у власти радикалов от Республиканской партии", - отмечают журналисты.

BBC:

В BBC написали статью о том, почему российская стратегия ударов по инфраструктуре не работает. Долгожданная волна ударов по случаю первой годовщины полномасштабного вторжения России 24 февраля не состоялась – хотя это, вероятно, скорее говорит об ожиданиях СМИ, чем о реальной стратегии России. Но все более спорадический характер российских атак на инфраструктуру заметен. Западные официальные лица считают, что это указывает на нехватку высокоточного оружия, особенно ракет, необходимого для осуществления таких атак с какой-либо мерой эффективности. Украинские военные также стали достаточно ловкими в перехвате ракет и беспилотников.

Также британские журналисты написали о том, что Латвия отправляет на помощь Киеву авто, изъятые у нетрезвых водителей. Автомобили, конфискованные у нетрезвых водителей в Латвии, отправляются в Украину по новой схеме, разработанной для помощи военным действиям в стране. Восемь конфискованных транспортных средств покинули автостоянку в столице Риге в среду и вскоре должны пересечь границу. Это первый конвой, который будет отправлен согласно плану, утвержденному парламентом Латвии в прошлом месяце. Нардепы согласовали передачу госавто украинским военным и госпиталям.

Gazeta Wyborcza:

Польские журналисты написали о том, что Россия блокирует интернет и теряет таким образом миллиарды. Блокировка доступа к сети является новой формой насилия, прекращением возможности общения, лишением свободы слова, а также препятствием координации военных или гуманитарных действий. Это очень мощный инструмент, но в то же время и генератор огромных финансовых потерь.

Также польские журналисты написали о Львовской области, где российские ракеты убили несколько человек. В ночь со среды на четверг россияне нанесли ракетный удар по Львовской области. Один из снарядов попал в жилой дом.