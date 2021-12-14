Гимнастки, пострадавшие от сексуального насилия в сборной США, отсудили $380 млн

Об этом сообщает Reuters .

Федерация гимнастики США, Олимпийский и Паралимпийский комитет страны достигли соглашения о компенсации пострадавшим по делу бывшего врача сборной США по спортивной гимнастике Ларри Нассара.

Общая сумма выплат, полученная свыше 500 человек, составит $380 млн. Пострадавшие требовали компенсации в $425 млн.

В 2018 году Насар, работавший в сборной США по спортивной гимнастике, был приговорен к сроку 300 лет по многочисленным обвинениям в сексуальном насилии. Среди тех, кто подвергся притязаниям Нассара, были олимпийские чемпионки Симона Байлз и Александра Райсман.

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