Гимнастки, пострадавшие от сексуального насилия в сборной США, отсудили $380 млн
Федерация гимнастики, Олимпийский и Паралимпийский комитет США выплатит жертвам бывшего врача сборной США Ларри Нассара $380 млн
Об этом сообщает Reuters .
Федерация гимнастики США, Олимпийский и Паралимпийский комитет страны достигли соглашения о компенсации пострадавшим по делу бывшего врача сборной США по спортивной гимнастике Ларри Нассара.
Общая сумма выплат, полученная свыше 500 человек, составит $380 млн. Пострадавшие требовали компенсации в $425 млн.
В 2018 году Насар, работавший в сборной США по спортивной гимнастике, был приговорен к сроку 300 лет по многочисленным обвинениям в сексуальном насилии. Среди тех, кто подвергся притязаниям Нассара, были олимпийские чемпионки Симона Байлз и Александра Райсман.
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