Об этом сообщает Центр нацсопротивления .

"В селе Стрелковое Генического района Херсонской области оккупационная администрация РФ заставляет работников и учеников подконтрольных оккупантам учебных заведений исполнять гимн РФ во время перерыва между занятиями, а также изучать конституцию РФ во внерабочее время", - говорится в сообщении.

В ЦНС напомнили, что осенью 2022 года оккупанты ввели в учебные заведения обязательное внеклассное занятие "Разговоры о важном", для чего выдали классным руководителям "патриотические" методички. В то же время, детям запрещено посещать онлайн-занятия в украинских школах. За это родителям угрожают штрафами.

"Учреждения на ТОТ превратились в ячейки пропаганды, не имеющей ничего общего с учебой", - резюмировали в ЦНС.