Гимн РФ на переменах: в Центре нацсопротивления рассказали, как оккупанты превращают школы Херсонщины в очаги пропаганды
В Херсонской области оккупанты заставляют учащихся подконтрольных учебных заведений исполнять гимн России, а учителей – учить Конституцию РФ во внерабочее время
Об этом сообщает Центр нацсопротивления .
"В селе Стрелковое Генического района Херсонской области оккупационная администрация РФ заставляет работников и учеников подконтрольных оккупантам учебных заведений исполнять гимн РФ во время перерыва между занятиями, а также изучать конституцию РФ во внерабочее время", - говорится в сообщении.
В ЦНС напомнили, что осенью 2022 года оккупанты ввели в учебные заведения обязательное внеклассное занятие "Разговоры о важном", для чего выдали классным руководителям "патриотические" методички. В то же время, детям запрещено посещать онлайн-занятия в украинских школах. За это родителям угрожают штрафами.
"Учреждения на ТОТ превратились в ячейки пропаганды, не имеющей ничего общего с учебой", - резюмировали в ЦНС.
- Ранее Генштаб сообщал, что оккупанты в Запорожской области тоже заставляют школьников петь гимн РФ.
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