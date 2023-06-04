Об этом пишет Variety .

Было предварительно согласовано трехлетнее трудовое соглашение, которое сами киношники называют "историческим".

"Мы заключили действительно историческое соглашение. Это обеспечивает значительные улучшения для каждого режиссера, помощника режиссера, менеджера по производству, ассоциированного режиссера в нашей гильдии. Во время этих переговоров мы добились успехов в вопросах заработной платы, безопасности, творческих прав и разнообразия, а также обеспечили существенную защиту наших членов в новых ключевых вопросах, таких как искусственный интеллект. Это гарантирует, что члены Гильдии не будут заменены технологическими достижениями", – комментирует Джон Авнет, глава комитета по переговорам Гильдии режиссеров США.

В ходе соглашения был обсужден ряд вопросов, среди которых повышение заработной платы, подтверждение, что искусственный интеллект не является лицом и что генеративный искусственный интеллект не может заменить исполняемые людьми обязанности, компенсация режиссерам за предварительную подготовку фильмов, уменьшение продолжительности рабочего дня для помощников режиссеров и многое другое.

Несмотря на это, отдельная забастовка членов Гильдии писателей Америки относительно условий работы сценаристов со студиями и стриммерами продолжается.