Гигантский айсберг А68 сбросил в океан рекордный объем воды

Об этом сообщает BBC .



На пике своего таяния айсберг-монстр A68 ежедневно сбрасывал в океан более 1,5 млрд. тонн пресной воды. Для сравнения, это примерно в 150 раз больше, чем количество воды, которую каждый день потребляют все граждане Великобритании.



Некоторое время A68 был самым большим в мире айсбергом. Когда в 2017 году он откололся от Антарктиды, он занимал площадь почти 6 тыс. квадратных км², что вдвое больше Люксембурга, и весил триллион тонн. Однако в начале 2021 года он растаял.



В настоящее время исследователи пытаются оценить влияние A68 на окружающую среду.



Команда под руководством Университета Лидса проверила все спутниковые данные, чтобы вычислить, как изменялся размер айсберга, когда он двигался севернее Белого континента, через Южный океан и вверх в Южную Атлантику. Это позволило группе оценить разные скорости таяния ледника в течение трех с половиной лет его существования.



К апрелю 2021 года A68 разбился на бесчисленное количество мелких фрагментов, которые невозможно было отследить. Однако ученые отмечают, что его влияние на экосистему будет продолжаться долго. К примеру, сейчас определено, что пресная вода, сброшенная ледниками, будет менять местные течения. Все железо, минералы и органические вещества, собранные в течение их жизни и впоследствии выброшенные в океан, будут способствовать биологическому производству.



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