Гигантские резиновые утки возвращаются в воды Гонконга

Об этом сообщило издание Kyodo News.

Пара желтых уток под названием "Двойные утки", напоминающие классическую игрушку для ванны, создал голландский художник Флорентий Гофман. Он отправил свою инсталляцию в мировое турне после того, как ее представил в Нидерландах в 2007 году.

Известно, что на выставке 2013 года в Гонконге была представлена одна утка высотой 16,5 метров, теперь утки достигают поразительных 18 метров каждая.

Организатор проекта AllRightsReserved в прессрелизе отметил, что наличие пары уток напоминает китайские иероглифы, означающие "счастье" и "друг", оба из которых содержат два идентичных компонента рядом друг с другом.

"Двойная утка - двойная удача", - сказал Гофман в прессрелизе, добавив, что работа подчеркивает дружбу и налаживание связей.

"Из-за COVID мы узнали, что проводить время вместе очень ценно. Настоящие моменты и воспоминания, жизнь здесь и сейчас – это то, за что стоит держаться", – говорит голландский художник.

По словам организатора проекта, его работа побывала в 12 местах на четырех континентах, включая Южную Корею, Тайвань и Японию.

Также, по словам организаторов, последний визит инсталляции в Гонконг привлек внимание более 8 миллионов человек.

Организатор добавил, что утки будут находиться в гавани около двух недель, начиная с субботы в зависимости от погодных условий, а изображения пары будут размещены на общественном транспорте Гонконга.