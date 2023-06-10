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Гигантские резиновые утки возвращаются в воды Гонконга

10 июня, 2023 суббота
09:59
Культура

Две гигантские надувные резиновые утки наделали шум в гавани Виктория в Гонконге, ознаменовав возвращение арт-инсталляции, которую в последний раз видели в водах города десять лет назад

Об этом сообщило издание Kyodo News.

Пара желтых уток под названием "Двойные утки", напоминающие классическую игрушку для ванны, создал голландский художник Флорентий Гофман. Он отправил свою инсталляцию в мировое турне после того, как ее представил в Нидерландах в 2007 году.

Известно, что на выставке 2013 года в Гонконге была представлена одна утка высотой 16,5 метров, теперь утки достигают поразительных 18 метров каждая.

Организатор проекта AllRightsReserved в прессрелизе отметил, что наличие пары уток напоминает китайские иероглифы, означающие "счастье" и "друг", оба из которых содержат два идентичных компонента рядом друг с другом.

"Двойная утка - двойная удача", - сказал Гофман в прессрелизе, добавив, что работа подчеркивает дружбу и налаживание связей.

"Из-за COVID мы узнали, что проводить время вместе очень ценно. Настоящие моменты и воспоминания, жизнь здесь и сейчас – это то, за что стоит держаться", – говорит голландский художник.

По словам организатора проекта, его работа побывала в 12 местах на четырех континентах, включая Южную Корею, Тайвань и Японию.

Также, по словам организаторов, последний визит инсталляции в Гонконг привлек внимание более 8 миллионов человек.

Организатор добавил, что утки будут находиться в гавани около двух недель, начиная с субботы в зависимости от погодных условий, а изображения пары будут размещены на общественном транспорте Гонконга.

  • 9 октября 2015 года сообщалось , что резиновая утка впервые плыла в Нью-Йорк. Тогда она уже побывала в Амстердаме, Осаке, Сиднее, Сан-Паулу, Питтсбурге и Гонконге.
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