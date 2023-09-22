Гигантские фигуры княгини Ольги и князя Владимира представляют Украину на фестивале в Барселоне
Киев стал участником ежегодного фестиваля La Mercè, главного праздника Барселоны. Украину на западе представляют гигантские фигуры княгини Ольги и князя Владимира
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
"Впервые в Барселоне будут представлены куклы-великаны города-гостя фестиваля. Потому что обычно это фигуры, связанные с местной культурой и историей", - написал он.
По его словам, к фестивалю Киев и мэрия Барселоны готовились год.
"И сегодня вечером грандиозный фестиваль будут открывать шествием украинские великаны-фигуры княгини Ольги и князя Владимира. Образы фигур, которые творили историю развития нашего государства. Историю, которую пытается украсть и уничтожить Россия", - рассказал Кличко.
Фигуры выдающихся фигур изготовляли каталонские мастера по украинским эскизам.
Киевские великаны откроют праздник Барселоны под музыкальное сопровождение казацкого марша в исполнении каталонских музыкантов. Также запланирован танец Киевского академического театра украинского фольклора "Берегиня", отметил Кличко.
Фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko
- Украина в этом году отказалась от Манхэттенского фестиваля короткометражных фильмов из-за аналогичного мероприятия в РФ.
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