Гигантские фигуры княгини Ольги и князя Владимира представляют Украину на фестивале в Барселоне

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Впервые в Барселоне будут представлены куклы-великаны города-гостя фестиваля. Потому что обычно это фигуры, связанные с местной культурой и историей", - написал он.

По его словам, к фестивалю Киев и мэрия Барселоны готовились год.

"И сегодня вечером грандиозный фестиваль будут открывать шествием украинские великаны-фигуры княгини Ольги и князя Владимира. Образы фигур, которые творили историю развития нашего государства. Историю, которую пытается украсть и уничтожить Россия", - рассказал Кличко.

Фигуры выдающихся фигур изготовляли каталонские мастера по украинским эскизам.

Киевские великаны откроют праздник Барселоны под музыкальное сопровождение казацкого марша в исполнении каталонских музыкантов. Также запланирован танец Киевского академического театра украинского фольклора "Берегиня", отметил Кличко.

Фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko