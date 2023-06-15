Гигант индустрии украшений Swarovski полностью ушел с рынка России

Об этом заявил генеральный директор компании Алексис Насард, передает Nachrichten.at.

По его словам, завершился полный выход Swarovski с российского рынка, о котором был объявлен в этом году.

Компания временно закрыла свои магазины в России и приостановила онлайн-продажу продукции в РФ еще в марте 2022 года. О решении покинуть рынок было объявлено в марте 2023 года.

Насард заметил достойные результаты в сложных условиях текущего года. По оценкам гендиректора год для компании был непростым, учитывая инфляцию, потребительские настроения и нестабильную геополитическую ситуацию.

Как ожидается, продажи компании увеличатся примерно на четыре-семь процентов по сравнению с предыдущим годом.

Сейчас Swarovski разрабатывает автомобильные компоненты BMW, ведутся переговоры с другими производителями. Директор компании подчеркнул рост в автомобильном секторе, который составляет 71%.