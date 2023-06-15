Гигант индустрии украшений Swarovski полностью ушел с рынка России
Австрийская компания Swarovski полностью вышла с российского рынка и, несмотря на это, ожидает существенного прироста доходов в этом году.
Об этом заявил генеральный директор компании Алексис Насард, передает Nachrichten.at.
По его словам, завершился полный выход Swarovski с российского рынка, о котором был объявлен в этом году.
Компания временно закрыла свои магазины в России и приостановила онлайн-продажу продукции в РФ еще в марте 2022 года. О решении покинуть рынок было объявлено в марте 2023 года.
Насард заметил достойные результаты в сложных условиях текущего года. По оценкам гендиректора год для компании был непростым, учитывая инфляцию, потребительские настроения и нестабильную геополитическую ситуацию.
Как ожидается, продажи компании увеличатся примерно на четыре-семь процентов по сравнению с предыдущим годом.
Сейчас Swarovski разрабатывает автомобильные компоненты BMW, ведутся переговоры с другими производителями. Директор компании подчеркнул рост в автомобильном секторе, который составляет 71%.
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