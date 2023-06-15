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Гигант индустрии украшений Swarovski полностью ушел с рынка России

15 июня, 2023 четверг
05:00
Экономика

Австрийская компания Swarovski полностью вышла с российского рынка и, несмотря на это, ожидает существенного прироста доходов в этом году.

Об этом заявил генеральный директор компании Алексис Насард, передает Nachrichten.at.

По его словам, завершился полный выход Swarovski с российского рынка, о котором был объявлен в этом году.

Компания временно закрыла свои магазины в России и приостановила онлайн-продажу продукции в РФ еще в марте 2022 года. О решении покинуть рынок было объявлено в марте 2023 года.

Насард заметил достойные результаты в сложных условиях текущего года. По оценкам гендиректора год для компании был непростым, учитывая инфляцию, потребительские настроения и нестабильную геополитическую ситуацию.

Как ожидается, продажи компании увеличатся примерно на четыре-семь процентов по сравнению с предыдущим годом.

Сейчас Swarovski разрабатывает автомобильные компоненты BMW, ведутся переговоры с другими производителями. Директор компании подчеркнул рост в автомобильном секторе, который составляет 71%.

  • Напомним, по словам советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка, за год российской агрессии против Украины только 9% из почти полутора тысяч мировых компаний покинули российский рынок.
  • 12 июня стало известно, что скандинавские страны бойкотируют производителя Oreo из США из-за его бизнеса в России.
  • По состоянию на 11 мая НАПК внесло 25 ведущих мировых компаний в перечень международных спонсоров войны РФ, и это оказывает существенное влияние на их доходы.

Мир
Австрия
санкции против России
Война с Россией
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