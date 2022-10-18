Об этом в эфире Еспресо заявил историк и исследователь путинизма Юрий Фельштинский.

"Путин знает, что у него в запасе есть ядерное оружие. Я уверен, что он сейчас концентрирует войска в Беларуси для новой попытки захвата Киева. Я не думаю, что она будет удачной и то, что армия, которая будет сосредоточена, будет более профессиональной, чем та, которая наступала в феврале", - считает он.

По мнению историка, Путин надеется на еще одну попытку реванша за провал под Киевом.

"Без Беларуси он не может наступать на Киев – это понятно. Ему важно получить окончательно Беларусь в союзники. Ему важен каждый солдат, поэтому он давит на Лукашенко, чтобы тот формально вступил в войну. Если Лукашенко вступит в эту войну – это будет его конец. У Украины будут развязаны руки, чтобы наносить превентивные удары по Беларуси", - добавил Фельштинский.

По его словам, это было бы очень положительным моментом.

"С одной стороны, Беларусь является геополитическим плацдармом для вывода Путина на восточноевропейские границы, а с другой — плацдармом, чтобы нанести потенциальный ядерный удар с территории независимого государства. Я уверен, что США понимают все риски, связанные с вероятными ядерными ударами с территории РФ или Белоруссии. Понятно, что без ответов эти удары не будут. Я думаю, что гибридный вариант Путина заключается в том, что он будет наносить ядерный удар не с территории РФ, потому что это действительно самоубийство, а с территории Беларуси. Тогда, скорее всего, ответные удары даже не будут ядерными, потому что Беларусь - страна небольшая и внутри Европы. Я думаю, что это гибридный план Путина. Это то, за чем нужно следить и если мы заметим, что в Беларусь опрокидывают ядерное оружие Украина обязана наносить превентивный удар в интересах сохранения независимости и жизни своих людей", - подытожил историк.