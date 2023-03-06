Уж и не знаю, с чьей подачи или не слишком чистого умысла далекого 2014 года российское вторжение в Крым и на Донбасс стали называть гибридным. Вкладывали при этом в это понятие разные смыслы: сочетание информационных операций с военными, использование сил "под чужим флагом" и т.д. Сообщество привыкло к этим размытостям и неопределенности, так как легче было номинировать весь комплекс враждебных действий кратким выражением.

Теперь, когда Путин ворвался в Украину вполне "негибридно", а открыто и дерзко, и не менее понятным стал крушение его кровавой затеи, о "гибридности" заговорили юристы. В конце прошлой недели во Львове они спорили над форматами трибунала над кремлевским военным преступником и его подручными, применяя настоящую канонаду юридических аргументов, законодательных новелл и эмоций.

Украинцы настаивают на создании специального международного трибунала под эгидой ООН, который открыл бы возможности для справедливого и заслуженного наказания нарушителей нынешнего мироустройства, ответственных за агрессию, геноцид и другие военные преступления, совершенные против украинского народа. Оппоненты такой позиции говорят, что более легкий и, по их мнению, более эффективный путь — создание так называемого "гибридного трибунала"

Украинцы настаивают на создании специального международного трибунала под эгидой ООН, который открыл бы возможности для справедливого и заслуженного наказания нарушителей нынешнего мироустройства, ответственных за агрессию, геноцид и другие военные преступления, совершенные против украинского народа. Оппоненты такой позиции говорят, что более легкий и, по их мнению, более эффективный путь — создание так называемого "гибридного трибунала". Киев отрицает: мол, этот формат судебного процесса откроет для Путина, Лаврова и Мишустина (глава правительства РФ) возможность избежать наказания, и на скамье подсудимых окажутся второстепенные персонажи. Более того, Офис президента Украины считает, что полноту вины, а соответственно и адекватное наказание, должен гарантировать Международный уголовный суд (МКС), прокуроры которого вместе с украинцами уже собирают необходимые материалы для организации процесса. Собирать то собирают, — но у МКС нет полномочий расследовать преступление агрессии РФ против Украины. Из-за отсутствия полномочий, но отчасти из-за еще одной маленькой детали: Украина до сих пор не ратифицировала Римский устав, — основополагающий документ для Международного уголовного суда.

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Почему? Это тема отдельной публикации, но сразу же отмечу, что, по-моему, аргументы нашей власти не выдерживают критики.

Поэтому на Банковой продвигают среди партнеров (и уже даже подписан ряд двусторонних соглашений) идею создания спецтрибунала для Путина и его стаи. Зеленский во Львове озвучил эту идею, отметив, что для начала нужно результативное голосование на заседании Генеральной Ассамблеи ООН. Президенту важно именно расследование и наказание преступления агрессии (а то, что это преступление совершило высшее руководство РФ, не вызывает сомнений). Это понятно. Понятен и путь, который избрала Украина и ее единомышленники – голосование на Генассамблее. Заседание Совбеза ООН для этого не подходит – Россия до сих пор правит там балл в украинских вопросах, поскольку имеет право вето на любое решение, которое не нравится Москве.

Страны Евросоюза готовы голосовать за украинский проект (не все – это факт). Но, кроме них, создание спецтрибунала для Путина должно поддержать не менее 90 государств мира. Способна ли украинская дипломатия убедить тех членов международного сообщества, которые до сих пор прямо или косвенно поддерживают российский режим?

Но и резолюция Генассамблеи – не очень легкий путь. Страны Евросоюза готовы голосовать за украинский проект (не все – это факт). Но, кроме них, создание спецтрибунала для Путина должно поддержать не менее 90 государств мира. Способна ли украинская дипломатия убедить тех членов международного сообщества, которые до сих пор прямо или косвенно поддерживают российский режим? Вопрос риторический…

Судья Народного суда в Гааге Стивен Рэп заявил, что "Украина не может судить Путина. Герасимова — да, можно даже Шойгу, но не главу государства или премьер-министра. И потому нужен международный суд. Все, что для этого нужно, — это голосование в Генеральной ассамблее ООН".

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Господин Рэп, однако, добавляет, что сомневается в оперативности и неотвратимости наказания, даже если спецтрибунал обнародует свой вердикт. "Сможет ли такой трибунал после создания сразу взять Путина под стражу? Ответ — нет. Но наличие обвинений сделает его международным парией... Мы можем увидеть смену режима в России, когда к власти придут другие люди".

По-моему, путь к наказанию Путина один – Россия должна потерпеть поражение на поле боя. Причем такого разгромного поражения, которое бы не дало кремлю и его самому главному "стратегу" представить его как возможную "победу".

Словом, мне кажется, путь к наказанию Путина один – Россия должна потерпеть поражение на поле боя. Причем такого разгромного поражения, которое бы не дало кремлю и его самому главному "стратегу" представить его как возможную "победу". Поражение, о котором уже начали откровенно говорить даже потенциальные обвиняемые на предстоящем трибунале – российские топ-пропагандисты и спикеры типа Шахназарова. Все они испытывают страх перед ответственностью, и соответственно сделают все, чтобы сфокусировать вину на одном персонаже.

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Поражение, признанное российскими бизнес-элитами, которые до сих пор (по собственной инициативе, по привычке, под принуждением) питают геноцидную войну деньгами.

Поражение, которое, в конце концов, вынужден будет принять и рядовой, зазомбированный имперской пропагандой обыватель.

Единственное, что внушает оптимизм: независимо от того, когда и в каком формате будет создан трибунал для Путина, преступления такого рода не имеют срока давности.

Только тогда есть надежда на то, что, как говорит экскомандующий армией США в Европе генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес, Путина "выгонят из Кремля". "Мы должны говорить всем вокруг Путина, всем элитам: "Ты, ты, ты, вас всех повесят за военные преступления, как только заработает международный трибунал. Вы будете ответственны". Мы должны об этом говорить публично".

Единственное, что внушает оптимизм: независимо от того, когда и в каком формате будет создан трибунал для Путина, преступления такого рода не имеют срока давности. Поэтому Россию или то, что от нее останется, обязательно накажут. Если будет по-другому, мир должен быть готов к реанимации зла и, соответственно, к повторению украинского ужаса.

Об авторе . Игорь Гулик – журналист, главный редактор сайта "Еспресо.Захід".

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