Гибралтар готовится к первому аукциону по продаже суперяхты российского миллиардера
Власти Гибралтара продадут с аукциона суперяхту стоимостью 65 миллионов фунтов стерлингов подсанкционного российского олигарха Дмитрия Пумпянского
Об этом сообщило издание The Guardian .
72,5-метровая Axioma будет продана не на нужды украинцев, отмечает издание, а американскому инвестиционному банку JP Morgan, утверждающему, что миллиардер, владелец яхты Дмитрий Пумпянский, должен ему более 20 миллионов долларов.
Судно с шестью роскошными гостевыми каютами, бассейном, 3D-кинотеатром, тренажерным залом, джакузи и полностью оборудованным спа-салоном было задержано после пришвартования в Гибралтаре в марте.
Пумпянский – владелец и председатель правления производителя стальных труб для нефтегазовой отрасли OAO TMK, являющийся поставщиком российской государственной энергетической компании "Газпром".
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Он подвергся санкциям со стороны Британии, ЕС и США после вторжения в Украину. Британия заявила, что миллиардер, состояние которого оценивается в 1,84 миллиарда фунтов стерлингов, является одним из "ближайших к Путину" олигархов.
В то время как десятки суперяхт, которые, как подозревают, находятся в собственности подсанкционных российских олигархов, были задержаны или конфискованы по всему миру, Axioma – единственная, которая будет выставлена на продажу.
- 2 августа Великобритания пополнила список санкций против России двумя бывшими чиновниками российской нефтяной компании.
- 6 августа стало известно, что приближенные к Владимиру Путину попавшие под санкции еще в 2014 году российские олигархи Аркадий и Борис Ротенберги использовали в преступных целях такой тип зарегистрированной в Британии компании, от которой закон не требует идентифицировать ее настоящих владельцев.
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