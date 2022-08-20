Об этом сообщило издание The Guardian .

72,5-метровая Axioma будет продана не на нужды украинцев, отмечает издание, а американскому инвестиционному банку JP Morgan, утверждающему, что миллиардер, владелец яхты Дмитрий Пумпянский, должен ему более 20 миллионов долларов.

Судно с шестью роскошными гостевыми каютами, бассейном, 3D-кинотеатром, тренажерным залом, джакузи и полностью оборудованным спа-салоном было задержано после пришвартования в Гибралтаре в марте.

Пумпянский – владелец и председатель правления производителя стальных труб для нефтегазовой отрасли OAO TMK, являющийся поставщиком российской государственной энергетической компании "Газпром".

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Он подвергся санкциям со стороны Британии, ЕС и США после вторжения в Украину. Британия заявила, что миллиардер, состояние которого оценивается в 1,84 миллиарда фунтов стерлингов, является одним из "ближайших к Путину" олигархов.

В то время как десятки суперяхт, которые, как подозревают, находятся в собственности подсанкционных российских олигархов, были задержаны или конфискованы по всему миру, Axioma – единственная, которая будет выставлена ​​на продажу.

2 августа Великобритания пополнила список санкций против России двумя бывшими чиновниками российской нефтяной компании.

6 августа стало известно, что приближенные к Владимиру Путину попавшие под санкции еще в 2014 году российские олигархи Аркадий и Борис Ротенберги использовали в преступных целях такой тип зарегистрированной в Британии компании, от которой закон не требует идентифицировать ее настоящих владельцев.

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