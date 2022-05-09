Гибнут первыми: украинская разведка обнародовала документальные свидетельства участия российских срочников в войне в Украине
Россия продолжает отправлять своих срочников на войну в Украине, хотя официально отрицает это
Об этом Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило в телеграммах, обнародовав соответствующие документальные подтверждения.
"Несмотря на заверения руководства кремля о недопущении участия срочников в так называемой "специальной операции", они продолжают пополнять ряды российских оккупационных войск на территории Украины", - говорится в сообщении.
ГУР в подтверждение обнародовало переписку представителей уполномоченного по правам человека с военной прокуратурой, где зафиксированы факты участия срочников РФ в войне с Украиной.
При этом ввиду неподготовленности солдат срочной службы именно они гибнут и калечатся пешими. Кроме того, Россия пускает их в первый эшелон войск, потому что более опытные контрактники отказываются от этого. Это приводит к высокой смертности срочников РФ.
"Направление срочников в зону боевых действий является очередным доказательством отношения власти к своим гражданам и кадровому голоду в армии агрессора. Несмотря на скрытую мобилизацию на территории россии и принудительную мобилизацию мужчин на временно неподконтрольных территориях Украины, российское командование не способно обеспечить полноценное комплектование замечает ГУР.
Родители и материалы русских срочников обращаются с жалобами к уполномоченной по правам человека в России Татьяне Москальковой, но в ответ получают очередную ложь и отписки.
- Напомним, оккупанты терпят большие потери от украинских военных и не могут воевать без привлечения срочников.
- Украинские военные захватили в плен 300 солдат-срочников из России
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