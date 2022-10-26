Свое заявление президент Израиля сделал во время выступления по приглашению неправительственной исследовательской организации "Атлантический совет" в Вашингтоне, сообщает Голос Америки.

"Невинные гражданские лица в Украине погибают и испытывают ранения и страдания от иранского оружия", - сказал президент Герцог, демонстрируя фотографии дронов, которые, по его словам, были сбиты в Украине.

Он пояснил, что дроны, найденные в Украине, такие же, как и те, что презентовали на аукционе в Иране.

"Это – дрон "Шахид-136", который презентовали на аукционе в Иране в декабре 2021 года, посмотрите на хвост и крылья дрона, сравните его с тем, что было найдено в Украине. Это точно тот же продукт, но он скрыт кириллическими буквами . Да даже шрифт – точь-в-точь такой же", – заметил израильский президент.

Как сообщил Герцог, фотографии являются лишь частью информации из разведывательных источников, имеющейся в распоряжении израильских властей. Он заявил, что готов предоставить всю информацию, чтобы "разоблачить ложь иранского режима".

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