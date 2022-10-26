"Гибнут невинные гражданские лица": президент Израиля в США показал доказательства применения иранских дронов в Украине
Украинские гражданские гибнут в результате того, что Иран продает беспилотники России. Об этом заявил президент Израиля Исаак Герцог, ссылаясь на данные разведки
Свое заявление президент Израиля сделал во время выступления по приглашению неправительственной исследовательской организации "Атлантический совет" в Вашингтоне, сообщает Голос Америки.
"Невинные гражданские лица в Украине погибают и испытывают ранения и страдания от иранского оружия", - сказал президент Герцог, демонстрируя фотографии дронов, которые, по его словам, были сбиты в Украине.
Он пояснил, что дроны, найденные в Украине, такие же, как и те, что презентовали на аукционе в Иране.
"Это – дрон "Шахид-136", который презентовали на аукционе в Иране в декабре 2021 года, посмотрите на хвост и крылья дрона, сравните его с тем, что было найдено в Украине. Это точно тот же продукт, но он скрыт кириллическими буквами . Да даже шрифт – точь-в-точь такой же", – заметил израильский президент.
Как сообщил Герцог, фотографии являются лишь частью информации из разведывательных источников, имеющейся в распоряжении израильских властей. Он заявил, что готов предоставить всю информацию, чтобы "разоблачить ложь иранского режима".
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