Об этом сообщила советница по коммуникациям ДБР Татьяна Сапьян в эфире телемарафона.

"Расследование уголовного производства по факту нарушения правил обращения с оружием продолжается. Сейчас разрешенная к обнародованию информация звучит следующим образом: следователям вся информация известна. Это был артиллерийский снаряд", - сказала она.

Советница по коммуникациям добавила, что сейчас идет экспертиза и досудебное расследование.