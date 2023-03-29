Гибель военных в центре "Десна" на Черниговщине: ГБР назвало причину трагедии
Согласно расследованию следователей ГБР, защитники в учебном центре "Десна" на Черниговщине погибли из-за детонации артиллерийского снаряда
Об этом сообщила советница по коммуникациям ДБР Татьяна Сапьян в эфире телемарафона.
"Расследование уголовного производства по факту нарушения правил обращения с оружием продолжается. Сейчас разрешенная к обнародованию информация звучит следующим образом: следователям вся информация известна. Это был артиллерийский снаряд", - сказала она.
Советница по коммуникациям добавила, что сейчас идет экспертиза и досудебное расследование.
- Напомним, 18 марта, в 169-м учебном центре "Десна" имени князя Ярослава Мудрого на Черниговщине погибли четверо военнослужащих.
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