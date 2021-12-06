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Гибель военнослужащего во время охоты в Николаевской области: задержанному сообщили о подозрении

6 декабря, 2021 понедельник
11:03
Криминал

В Николаевской области правоохранители сообщили о подозрении задержанному за смертельное ранение бывшего военного офицера

Об этом сообщает пресс-центр ГУ Национальной полиции в Николаевской области.

За пределами села Михайловка в Николаевской области 4 декабря 44-летний экс-военный получил смертельное ранение в грудь.

В полиции выяснили, что мужчина приехал на охоту вместе с действующими военнослужащими, один из которых выстрелил в него.

Погибший - бывший офицер 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады, заместитель руководителя областного военкомата Александр Желудь.

Следствие начало уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины "Умышленное убийство". 48-летнего мужчину, ранившего бывшего военного, задержали и сообщили о подозрении.

Задержанному грозит до 15 лет за решеткой.

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