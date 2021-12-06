Гибель военнослужащего во время охоты в Николаевской области: задержанному сообщили о подозрении
В Николаевской области правоохранители сообщили о подозрении задержанному за смертельное ранение бывшего военного офицера
Об этом сообщает пресс-центр ГУ Национальной полиции в Николаевской области.
За пределами села Михайловка в Николаевской области 4 декабря 44-летний экс-военный получил смертельное ранение в грудь.
В полиции выяснили, что мужчина приехал на охоту вместе с действующими военнослужащими, один из которых выстрелил в него.
Погибший - бывший офицер 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады, заместитель руководителя областного военкомата Александр Желудь.
Следствие начало уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины "Умышленное убийство". 48-летнего мужчину, ранившего бывшего военного, задержали и сообщили о подозрении.
Задержанному грозит до 15 лет за решеткой.
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