Гибель военнослужащего во время охоты в Николаевской области: задержанному сообщили о подозрении

Об этом сообщает пресс-центр ГУ Национальной полиции в Николаевской области.



За пределами села Михайловка в Николаевской области 4 декабря 44-летний экс-военный получил смертельное ранение в грудь.



В полиции выяснили, что мужчина приехал на охоту вместе с действующими военнослужащими, один из которых выстрелил в него.



Погибший - бывший офицер 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады, заместитель руководителя областного военкомата Александр Желудь.



Следствие начало уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины "Умышленное убийство". 48-летнего мужчину, ранившего бывшего военного, задержали и сообщили о подозрении.



Задержанному грозит до 15 лет за решеткой.

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