"Гибель свыше 200 тыс. солдат" и "химическое оружие в Соледаре": ЦПД обнародовал подборку российских фейков 6 февраля
Центр противодействия дезинформации СНБО обнародовал фейки, которые российские СМИ распространяли об Украине в понедельник, 6 февраля
Подборка опубликована в телеграм-канале ЦПД.
В частности, российские СМИ распространили фейк, в котором, цитируя экс-советника Пентагона Д.Макгрегора, сообщили, мол "главнокомандующий ВСУ В.Залужный тайно известил американцев о гибели 257 тысяч солдат украинской армии".
Кроме того, пропагандистские СМИ РФ сообщили, что во время обучения военных ВСУ в Германии двое украинцев попросили убежище в этой стране. К "новости" добавили вроде бы скриншот из публикации Financial Times. Однако обнародованная информация не соответствует действительности, а сам скриншот претерпел графическое редактирование, – отмечают в ЦПД.
Манипуляцией, распространенной российскими СМИ 6 февраля, является сообщение о том, что "следственный комитет будет расследовать факты применения химического оружия ВСУ в Артемовске (Бахмуте, – ред.) и Соледаре". О том, что украинские войска "использовали беспилотные летательные аппараты с химическими веществами", якобы сообщил донецкий коллаборант Пушилин.
- Временный руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Шаповалов 3 февраля в эфире Эспрессо отметил, что качество российских ИПСО против Украины сильно ухудшилось.
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