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В частности, российские СМИ распространили фейк, в котором, цитируя экс-советника Пентагона Д.Макгрегора, сообщили, мол "главнокомандующий ВСУ В.Залужный тайно известил американцев о гибели 257 тысяч солдат украинской армии".

Кроме того, пропагандистские СМИ РФ сообщили, что во время обучения военных ВСУ в Германии двое украинцев попросили убежище в этой стране. К "новости" добавили вроде бы скриншот из публикации Financial Times. Однако обнародованная информация не соответствует действительности, а сам скриншот претерпел графическое редактирование, – отмечают в ЦПД.

Манипуляцией, распространенной российскими СМИ 6 февраля, является сообщение о том, что "следственный комитет будет расследовать факты применения химического оружия ВСУ в Артемовске (Бахмуте, – ред.) и Соледаре". О том, что украинские войска "использовали беспилотные летательные аппараты с химическими веществами", якобы сообщил донецкий коллаборант Пушилин.