Гибель Шишова: Грозев заявил, что среди белорусских эмигрантов в Киеве есть агенты ФСБ
Расследователь Bellingcat Христо Грозев заявил, что среди белорусских оппозиционеров, которые эмигрировали в Украину, есть агенты российских спецслужб
Об этом сообщает Украина 24 .
По его словам, к гибели главы "Белорусский дом" Виталия Шишова, которого нашли повешенным в одном из киевских парков, могут быть причастны агенты ФСБ.
"Мы шли по следам людей, которых мы знаем из других проектов, связанных с ФСБ, которые были внедрены в белорусскую оппозицию. Некоторые из них находятся в Киеве. Поскольку таких людей мы видели в других ролях ... Одни и те же люди, которые появляются в криминальных группах, затем появлялись как эксперты по телевидению, потом появлялись в Беларуси как члены одних из самых активных оппозиционных группировок. Затем появляются в Киеве среди эмигрантов из Беларуси. Мы начали проверять, что стоит за этим, - в тот самый момент мы узнали о смерти Шишова. Поэтому мы проверяем сейчас пересечение, возможно, это люди, которые имеют связи с ФСБ ", - сказал Грозев.
- Напомним, 2 августа Виталий Шишов вышел на прогулку в Киеве и не вернулся
- 3 августа его нашли повешенным в парке.
- В Белорусском доме, соучредителем которого был Виталий Шишов, заявили о слежке за ним.
- Глава Нацполиции Игорь Клименко заявил, что по поводу слежки в полицию не обращались
- Прокуратура начала расследовать дело, квалифицировав его как умышленное убийство
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