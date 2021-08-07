Гибель Шишова: Грозев заявил, что среди белорусских эмигрантов в Киеве есть агенты ФСБ

Об этом сообщает Украина 24 .

По его словам, к гибели главы "Белорусский дом" Виталия Шишова, которого нашли повешенным в одном из киевских парков, могут быть причастны агенты ФСБ.

"Мы шли по следам людей, которых мы знаем из других проектов, связанных с ФСБ, которые были внедрены в белорусскую оппозицию. Некоторые из них находятся в Киеве. Поскольку таких людей мы видели в других ролях ... Одни и те же люди, которые появляются в криминальных группах, затем появлялись как эксперты по телевидению, потом появлялись в Беларуси как члены одних из самых активных оппозиционных группировок. Затем появляются в Киеве среди эмигрантов из Беларуси. Мы начали проверять, что стоит за этим, - в тот самый момент мы узнали о смерти Шишова. Поэтому мы проверяем сейчас пересечение, возможно, это люди, которые имеют связи с ФСБ ", - сказал Грозев.

Напомним, 2 августа Виталий Шишов вышел на прогулку в Киеве и не вернулся

3 августа его нашли повешенным в парке.

В Белорусском доме, соучредителем которого был Виталий Шишов, заявили о слежке за ним.

Глава Нацполиции Игорь Клименко заявил, что по поводу слежки в полицию не обращались

Прокуратура начала расследовать дело, квалифицировав его как умышленное убийство

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