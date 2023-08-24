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Гибель Пригожина является плохой новостью для Украины, - Bild

24 августа, 2023 четверг
17:04
Война с Россией

Пригожин расшатывал ситуацию в России, поэтому его гибель – это стабилизирующий фактор для Путина и, таким образом, никак не хорошая новость для Украины

Об этом пишет заместитель главного редактора немецкого издания Bild Пауль Ронцхайм.

По его словам, узнав в среду вечером о падении самолета Евгения Пригожина, "в целом люди в Украине порадовались, что он мертв". Журналист напоминает, что Пригожин ответственен за гибель тысяч украинских солдат в Бахмуте, а также многочисленные военные преступления и пытки.

С другой стороны, продолжает Ронцхаймер, как минимум последние два месяца Пригожин был дестабилизирующим фактором для российских властей, а его действия были выгодны Украине по принципу "враг моего врага – мой друг".

"Я думаю, что, если Пригожин действительно мертв, в конце концов это стабилизирующий фактор для Владимира Путина и таким образом никак не хорошая новость для Украины. Это также сигнал для США и Германии. Диктатор хочет дать понять, что его нельзя победить, нельзя заменить", - сказал Ронцхаймер.

Что известно об авиакатастрофе с Пригожиным

23 августа в Тверской области РФ разбился принадлежавший Евгению Пригожину бизнес-джет Embraer, известно о 10 погибших. Среди пассажиров был и сам финансист ЧВК Вагнера.

Журналист Виталий Портников убежден, что ликвидация Пригожина это месть Путина за уничтоженные самолеты и вертолеты ВС РФ.

Центр национального сопротивления сообщил, что наемники ЧВК Вагнера пытаются покинуть лагеря в Беларуси и уехать в Россию на фоне сообщений о гибели своего главаря Евгения Пригожина в авиакатастрофе

Российский оппозиционер Илья Пономарев считает, что без своих командиров вагнеровцы неспособны устроить повторный мятеж против Путина.

Институт изучения войны заявил, что президент РФ Владимир Путин, вероятно, отдал приказ об убийстве предводителя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина для того, чтобы восстановить свое доминирование и отомстить за унижение.

Во Франции заявили о наличии "обоснованных сомнений" по поводу причин авиакатастрофы, в которой считается погибшим основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин.

По одной из версий росСМИ, в шасси самолета, перевозившего главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, было заложено взрывное устройство, которое детонировало в нужный момент, оторвав крыло и стабилизатор.

Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина не причастна к падению самолета Пригожина и пошутил, что это "не та помощь с самолетами, которую просила Украина".

Подробнее о крушении самолета с Пригожиным читайте здесь.

авиакатастрофа
Мятеж Вагнера
Евгений Пригожин
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