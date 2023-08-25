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Гибель Пригожина: Лукашенко заявил, что вагнеровцы и дальше будут базироваться в Беларуси

25 августа, 2023 пятница
16:44
Мир

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что наемники ЧВК Вагнера и дальше будут базироваться на территории страны, несмотря на вероятную гибель Пригожина

Об этом он заявил 25 августа, передает Telegram-канал " Пул первого ".

"Мы еще с Пригожиным выстроили систему, как у нас будет "Вагнер". И эти снимки из космоса, что мы что-то демонтируем... Почему мы лишние палатки убираем? Столько не надо. Здесь остается ядро: кто-то уехал в отпуск, кто-то вообще решил жить в стороне, но телефоны, адреса, пароли, явки в этом ядре известны.В течение нескольких дней все будут здесь, до 10 тыс. человек. Сейчас нет нужды их здесь держать. Потому никуда они не убегают. Столько, сколько нам нужно и этому подразделению, они будут у нас жить и работать", - сказал Лукашенко.

Стоит отметить, что 24 августа премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предположил, что после вероятной смерти Пригожина вагнеровцы продолжат заниматься дестабилизацией граничащих с Беларусью стран.

Что известно об авиакатастрофе с Пригожиным

23 августа в Тверской области РФ разбился принадлежавший Евгению Пригожину бизнес-джет Embraer , известно о 10 погибших. Среди пассажиров был и сам финансист ЧВК Вагнера и его правая рука Дмитрий Уткин. Есть несколько версий об авиатроще: 1) самолет был сбит с зенитно-ракетного комплекса С-300; 2) сбили с ПВО; 3) взрыв произошел на самом борту.

После таких событий на аэродром "Мачулищи" из России прилетел Ил-76, полет оказался первым за последние месяцы. В мониторинговой группе "Белорусские Гаюн" отмечали, что "следует внимательно следить за активностью в районе лагеря ЧВК Вагнера в с. Мета, а также в Осиповичах и других локациях, где были замечены наемники".

Украинский Центр национального сопротивления отмечал активность среди вагнеровцев, они пытались покинуть лагеря в Беларуси и выехать в Россию. Колонны, вероятно, направлялись в направлении границы, но белорусские спецслужбы пытались препятствовать выезду техники.

А движение "Вагнер играй" предполагало возможный второй "Марш справедливости" на Москву.

После этого Институт изучения войны заявил, что президент РФ Владимир Путин, вероятно, отдал приказ об убийстве главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина для того, чтобы восстановить свое доминирование и отомстить за унижение.

Во Франции заявили о наличии "обоснованных сомнений" по поводу причин авиакатастрофы, в которой считается погибшим основатель ЧВК.

По одной из версий росСМИ, в шасси самолета, перевозившего Пригожина, было заложено взрывное устройство, которое детонировало в нужный момент, оторвав крыло и стабилизатор.

В свою очередь Владимир Зеленский подчеркнул , что Украина не причастна к падению самолета Пригожина и пошутил, что это "не та помощь с самолетами, которую просила Украина".

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает , что после вероятной смерти Пригожина, вагнеровцы продолжат заниматься дестабилизацией стран, граничащих с Беларусью.

В Соединенных Штатах же убеждены, что самолет, пассажирами которого указывалась верхушка ЧВК Вагнера, вероятно , сбила ракета с территории России.

Российский диктатор тоже отреагировал на гибель Пригожина. Он назвал предводителя вагнеровцев "человеком сложной судьбы", который умеет добиваться "нужных результатов", но и совершал "серьезные ошибки".

Прокомментировал инцидент и глава Чечни Рамзан Кадыров.

Подробнее о крушении самолета с Пригожиным читайте здесь .

Новости
Белорусь
Александр Лукашенко
Евгений Пригожин
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