Об этом сообщило издание The Guardian .

Дэйв Голлс, первый помощник режиссера фильма "Ржавчина", заявил, что не будет обжаловать обвинение прокуратуры за его роль в смерти Гатчинса.

Отмечается, что заседание прошло дистанционно накануне, судья Мэри Марлоу Соммер приговорила Голлса, отвечавшего за безопасность на съемочной площадке, к шести месяцам условного срока с испытательным сроком без присмотра, штрафу в размере $500, 24 часов общественных работ и курсов по безопасности огнестрельного.