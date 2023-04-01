Гибель оператора Гатчинс: помощник режиссера "Ржавчины" признал вину и получил наказание
Окружной суд Санта-Фе утвердил соглашение о признании вины и вынес первый приговор за убийство оператора Галины Гатчинс в 2021 году во время съемок вестерна "Ржавчина" в Нью-Мексико
Об этом сообщило издание The Guardian .
Дэйв Голлс, первый помощник режиссера фильма "Ржавчина", заявил, что не будет обжаловать обвинение прокуратуры за его роль в смерти Гатчинса.
Отмечается, что заседание прошло дистанционно накануне, судья Мэри Марлоу Соммер приговорила Голлса, отвечавшего за безопасность на съемочной площадке, к шести месяцам условного срока с испытательным сроком без присмотра, штрафу в размере $500, 24 часов общественных работ и курсов по безопасности огнестрельного.
- На ранчо Бонанза-Крик во время съемок вестерна "Ржавчина" 42-летняя Галина Гатчинс получила огнестрельное ранение после выстрела, который произвел Болдвин.
- Актер должен был выстрелить холостыми патронами. Женщину госпитализировали, но спасти ее жизнь не удалось. Съемки фильма приостановлены, продолжается следствие.
- Американский актер Алек Болдвин выразил свои соболезнования по поводу гибели украинки Галины Гатчинс, умершей от его выстрела на съемках вестерна "Ржавчина"
- В сентябре прокурор назвала Алека Болдвина одним из четырех "возможных обвиняемых".
- 10 февраля 2023 года родители и сестра украинской оператора Галины Гатчинс, застреленной во время съемок фильма "Ржавчина" в 2021 году, подали в суд на актера Алека Болдвина и продюсерскую компанию.
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