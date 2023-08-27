Гибель одного из "Призраков Киева", Абхазия не хочет быть частью РФ. Акценты мировых СМИ 27 августа

На таких темах акцентируют международные издания на утро 27 августа.

Смерть украинского аса

Фото: Юрий Игнат / фейсбук

Едва ли не все мировые СМИ написали о трагической смерти трех украинских пилотов в небе над Житомирщиной во время тренировочного полета двух самолетов. В BBC написали , что один из самых известных украинских летчиков-истребителей и еще два летчика погибли в результате крушения в воздухе.

Андрей Пильщиков с позывным "Джус" приобрел известность, участвуя в воздушных боях над Киевом в начале российского вторжения. Украинские военные назвали гибель летчиков "болезненной и невосполнимой" потерей, а также отдали должное Пильщикову как летчику с "мега знаниями и мега талантом".

В катастрофе зафиксировано два учебно-тренировочных самолета Л-39, пролетавших над севером Украины, продолжается расследование.

Прошлой осенью, когда Россия запустила сотни крылатых ракет и беспилотников по Украине, Пильщиков, рассказал BBC о давлении, которое он ощущал, являясь пилотом истребителя МиГ-29, которому поручили попытаться перехватить ракеты.

"Перехватывая крылатые ракеты, ваша миссия - спасать жизнь на земле, спасать город. Если вы не можете, это ужасное ощущение, что кто погибнет. Кто погибнет в считанные минуты, а вы этому не помешали", - сказал он.

Подруга Пильщикова Мелания Подоляк также подтвердила его смерть, опубликовав в соцсети изображение его военного жетона.

В BBC отметили, что эта катастрофа и гибель людей серьезно огорчает украинцев, поскольку Киев готовится принять к 61 истребителю F-16 своих союзников, пытаясь усилить свое контрнаступление.

В CNN написали , что пилот МиГ-29 Пильщиков входил в подразделение, известное как "Призрак Киева", которое в начале войны защищало центральную и северную Украину. Он агитировал за поставку Украины F-16.

В интервью CNN в июне Пильщиков объяснил, почему он считает, что для западных стран важно предоставить Украине американские истребители.

"Наше контрнаступление могло бы быть гораздо эффективнее и намного безопаснее для наших ребят на земле", – сказал он.

В интервью прошлого года Андерсону Куперу из CNN Джус сказал, что получил свое прозвище во время поездки в Соединенные Штаты. По его словам, это прозвище придумали друзья, потому что он не употребляет алкоголь и всегда просил сока.

В The Guardian написали , что Андрей Пильщиков имел 29 лет, свободно владел английским и был очень талантлив.

L-39, также известный как "Альбатрос", - это учебно-тренировочный легкий истребитель чешского производства, который считается наиболее широко используемым самолетом такого типа в мире.

Генпрокуратура Украины сообщила об открытии уголовного производства по факту нарушения правил подготовки к полету. "Детали говорить еще рано. Безусловно, все обстоятельства будут установлены", - сказал в своем обращении Зеленский.

Абхазия хочет быть независимой

Фото: Imedinews

В Politico написали статью о том, что сепаратисский регион Грузии не желает присоединяться к России. Поддерживаемая Кремлем Абхазия принимает тысячи московских солдат, но она хочет оставаться независимой, настаивают местные лидеры.

Удерживаемый сепаратистами грузинский регион Абхазия решительно отверг предположение, что он может быть аннексирован Россией, настаивая на том, что его автономия от Москвы не подлежит обсуждению.

В заявлении, опубликованном министерством иностранных дел непризнанного южнокавказского государства, официальные лица заявили, что, хотя оно является "упорным союзником Российской Федерации", его самопровозглашенная государственность "не является предметом для дебатов".

Эти комментарии появились вскоре после того, как заместитель председателя Совбеза Кремля, бывший президент Дмитрий Медведев намекнул, что Москва может стремиться поглотить два поддерживаемых Россией сепаратистских регионов соседней Грузии — Абхазию и Южную Осетию.

Однако, несмотря на присутствие тысяч московских войск, развернутых в Абхазии после серии войн с грузинскими правительственными силами – в последний раз в 2008 году – официальные лица в столице заявили, что это предложение является не чем иным, как признаком "обострения геополитического соревнования".

Абхазия, где проживает около четверти миллиона человек и имеет свой собственный язык, существовало как фактически независимое от Грузии государство со времен жестокой гражданской войны, последовавшее за распадом Советского Союза в начале 1990-х годов. Сотни тысяч этнических грузин были выселены из граничащего с Россией региона в рамках кампании сепаратистов, которых часто поддерживали элементы российских вооруженных сил.