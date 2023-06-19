Гибель нацгвардейца в ДТП: судью Тандыра оставили под стражей
В столичном суде рассмотрели апелляцию на меру пресечения судье Макаровского райсуда Алексею Тандыру. Его подозревают в том, что он насмерть сбил на блокпосте нацгвардейца Вадима Бондаренко
Об этом сообщила корреспондентка Еспресо Валерия Пашко.
В зале присутствовали родственники потерпевшего и журналисты. Тандыр участвовал в заседании по видеосвязи.
Адвокаты просили изменить меру пресечения в виде содержания под стражей на домашний арест. Одна из адвокатов начала доклад с соболезнования семье погибшего и заявила, что защита не предоставила доказательств, что подозреваемый находился в состоянии опьянения.
Суд оставил судью Алексея Тандыра под стражей. Мера пресечения действует до 21 июля.
Фото: ЭспрессоСправка
26 мая в Киеве около полуночи председатель Макаровского районного суда Киевской области Алексей Тандыр за рулем автомобиля "Лексус" совершил наезд на военнослужащего Национальной гвардии Украины Вадима Бондаренко, который нес службу на КПП при въезде в Киев. Мужчина, который был родом из Черкасской области и воспитывал троих детей, погиб.
Фото: ДБР
- Правоохранители сообщили о подозрении судье Алексею Тандыру по факту дорожно-транспортного происшествия, в котором погиб нацгвардеец . Утверждается, что водитель был под хмельком. Сам судья отрицает, что употреблял алкоголь за рулем.
- Печерский районный суд Киева отправил судью Тандыра под стражу до 21 июля без возможности внесения залога.
- Прокуратура также направила обращение в Высший совет правосудия с ходатайством о предоставлении согласия на содержание судьи Тандыра под стражей.
- ВСП отстранил судью Тандыра от осуществления правосудия.
- Сам Тандыр неоднократно "спасал" водителей, которые садились за руль под хмельком. В частности, именно он 5 лет назад закрыл производство за отсутствием события и состава правонарушения в действиях судьи Киево-Святошинского суда Усатого, который в состоянии алкогольного опьянения совершил ДТП. Позже это решение отменила апелляция, но Тандыра тогдашний ВСП не наказал.
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