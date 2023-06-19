Гибель нацгвардейца в ДТП: судью Тандыра оставили под стражей

Об этом сообщила корреспондентка Еспресо Валерия Пашко.

В зале присутствовали родственники потерпевшего и журналисты. Тандыр участвовал в заседании по видеосвязи.

Адвокаты просили изменить меру пресечения в виде содержания под стражей на домашний арест. Одна из адвокатов начала доклад с соболезнования семье погибшего и заявила, что защита не предоставила доказательств, что подозреваемый находился в состоянии опьянения.

Суд оставил судью Алексея Тандыра под стражей. Мера пресечения действует до 21 июля.

Фото: Эспрессо

26 мая в Киеве около полуночи председатель Макаровского районного суда Киевской области Алексей Тандыр за рулем автомобиля "Лексус" совершил наезд на военнослужащего Национальной гвардии Украины Вадима Бондаренко, который нес службу на КПП при въезде в Киев. Мужчина, который был родом из Черкасской области и воспитывал троих детей, погиб.

Фото: ДБР