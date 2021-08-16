Гибель мэра Кривого Рога: появилось видео последних минут жизни

Видео обнародовали Telegram-каналы Репортер UA , УНИАН - новости , PavlovskyNews .



На видео можно увидеть, как Павлов определенное время ходит с оружием в руках и пользуется телефоном, вероятно, для переписки, после чего садится и некоторое время находится в таком положении.



Фрагмента с выстрелом на видео с камеры в помещении нет, однако на камере со двора можно увидеть, как в определенный момент пидскокуе и убегает испуганная кошка.





