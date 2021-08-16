Гибель мэра Кривого Рога: появилось видео последних минут жизни
В интернете появилось видео с камер наблюдения в помещении мэра Кривого Рога Константин Павлова, из которого следует, что человек, вероятно, совершил самоубийство
Видео обнародовали Telegram-каналы Репортер UA , УНИАН - новости , PavlovskyNews .
На видео можно увидеть, как Павлов определенное время ходит с оружием в руках и пользуется телефоном, вероятно, для переписки, после чего садится и некоторое время находится в таком положении.
Фрагмента с выстрелом на видео с камеры в помещении нет, однако на камере со двора можно увидеть, как в определенный момент пидскокуе и убегает испуганная кошка.
- Напомним, в селе Вольное под Кривым Рогом 15 августа обнаружили тело криворожского городского головы Константина Павлова.
- Правоохранители начали уголовное производство по статье 115 (умышленное убийство) УК Украины.
- Советник мэра Кривого Рога Андрей Гальченко не верит в самоубийство начальника.
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