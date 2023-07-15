Гибель людей возле закрытого укрытия: заместителя директора заведения оставили под домашним арестом
Голосеевский райсуд Киева отклонил ходатайство о смягчении меры пресечения для подозреваемого по уголовному делу о гибели людей из-за закрытого укрытия
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
Заместитель директора поликлиники просил сменить ему круглосуточный домашний арест на более мягкую меру пресечения, не связанную с ограничением в передвижении.
Прокуратура возражала против смягчения меры пресечения.
"Суд, заслушав доводы сторон, поддержал позицию стороны обвинения и отказал подозреваемому в удовлетворении ходатайства", - говорится в сообщении.
Трагедия возле укрытия в Киеве
В ночь на 1 июня Россия нанесла массированный удар по столице Украины с использованием баллистических ракет. В Деснянском районе одним из укрытий, куда с началом воздушной тревоги побежали прятаться люди, было подземное помещение поликлиники №3, однако там было закрыто. В результате падения обломков сбитой ракеты перед закрытым входом в укрытие погибли три киевлянки: две взрослые женщины и несовершеннолетняя девушка.
В этот же день президент Украины Владимир Зеленский пообещал наказать всех виновных в трагедии. Кроме того, он провел заседание Ставки, поручив проверить все укрытия на Украине, в том числе все в столице. Столичные власти заявили, что теперь все хранилища в городе будут постоянно открыты.
3 июня Голосеевский райсуд Киева отправил под круглосуточный домашний арест фигурантов дела закрытого укрытия – директора поликлиники №3 Деснянского района Олега Шугалевича и заместителя главы Деснянской районной государственной администрации Ирину Алексеенко. Шугалевича обвиняли в том, что он не проконтролировал работу укрытия.
Охранника учреждения Вадима Мышкина - единственного, кто признал свою вину - отправили в СИЗО на 2 месяца.
КГГА заявила, что укрытие в Киеве планируют оборудовать автоматизированной системой открытия для круглосуточного доступа и пообещала установить модульные железобетонные объекты защиты.
10 июня министр по стратегическим отраслям промышленности Александр Камышин после проверки всех укрытий столицы заявил, что только 15% из них пригодны к использованию.
В то же время ГСЧС сообщила, что в Украине проинспектировали более 99% общего количества укрытий - около 63 тыс. объектов, из которых около трети оказались закрытыми или непригодными к использованию.
21 июня Голосеевский райсуд Киева отправил директора Департамента муниципальной безопасности КГГА Романа Ткачука, подозреваемого в служебной халатности по делу закрытого при обстреле укрытия, под круглосуточный домашний арест на два месяца.
Мэр Киева Виталий Кличко раскритиковал меру пресечения Ткачуку, заявив о "шквальной кампании по дискредитации столичных властей" и лично мэра.
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