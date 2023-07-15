Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Заместитель директора поликлиники просил сменить ему круглосуточный домашний арест на более мягкую меру пресечения, не связанную с ограничением в передвижении.

Прокуратура возражала против смягчения меры пресечения.

"Суд, заслушав доводы сторон, поддержал позицию стороны обвинения и отказал подозреваемому в удовлетворении ходатайства", - говорится в сообщении.

Трагедия возле укрытия в Киеве

В ночь на 1 июня Россия нанесла массированный удар по столице Украины с использованием баллистических ракет. В Деснянском районе одним из укрытий, куда с началом воздушной тревоги побежали прятаться люди, было подземное помещение поликлиники №3, однако там было закрыто. В результате падения обломков сбитой ракеты перед закрытым входом в укрытие погибли три киевлянки: две взрослые женщины и несовершеннолетняя девушка.

В этот же день президент Украины Владимир Зеленский пообещал наказать всех виновных в трагедии. Кроме того, он провел заседание Ставки, поручив проверить все укрытия на Украине, в том числе все в столице. Столичные власти заявили, что теперь все хранилища в городе будут постоянно открыты.

3 июня Голосеевский райсуд Киева отправил под круглосуточный домашний арест фигурантов дела закрытого укрытия – директора поликлиники №3 Деснянского района Олега Шугалевича и заместителя главы Деснянской районной государственной администрации Ирину Алексеенко. Шугалевича обвиняли в том, что он не проконтролировал работу укрытия.

Охранника учреждения Вадима Мышкина - единственного, кто признал свою вину - отправили в СИЗО на 2 месяца.

КГГА заявила, что укрытие в Киеве планируют оборудовать автоматизированной системой открытия для круглосуточного доступа и пообещала установить модульные железобетонные объекты защиты.

10 июня министр по стратегическим отраслям промышленности Александр Камышин после проверки всех укрытий столицы заявил, что только 15% из них пригодны к использованию.

В то же время ГСЧС сообщила, что в Украине проинспектировали более 99% общего количества укрытий - около 63 тыс. объектов, из которых около трети оказались закрытыми или непригодными к использованию.

21 июня Голосеевский райсуд Киева отправил директора Департамента муниципальной безопасности КГГА Романа Ткачука, подозреваемого в служебной халатности по делу закрытого при обстреле укрытия, под круглосуточный домашний арест на два месяца.

Мэр Киева Виталий Кличко раскритиковал меру пресечения Ткачуку, заявив о "шквальной кампании по дискредитации столичных властей" и лично мэра.