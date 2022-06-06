Об этом пресс-секретарь Минобороны Александр Мотузяник сказал во время брифинга в Медиацентре Украина – Укринформ.

Отвечая на вопрос о том, будет ли ликвидация генерал-майора российской армии Романа Кутузова означать изменения в тактике боевых действий врага, Мотузяник отметил, что смена руководителей российской армии ничего не решает, ведь оккупанты действуют варварским образом, уничтожая все на своем пути.

"Мы знаем о новых сообщениях о новых командующих, кто каким образом воюет и т.д... Российская армия воюет вполне для нас понятно. В прямых столкновениях с украинскими военнослужащими у них почти нет шансов. Да, у них есть спецподразделения подготовленные, но преимущественно российская пехота не имеет шансов в боях с нашими мотивированными, опытными и профессиональными военнослужащими, поэтому российская сторона действует таким образом: уничтожает все артиллерией, не оставляя ни одного здания. Так что то, кто будет руководить на каких направлениях большой разницы для украинской армии не составляет", – сказал Мотузяник.