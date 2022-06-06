Гибель Кутузова ничего не изменит для Украины, российская армия действует варварским образом, кто бы ее ни возглавлял, – Минобороны
В Министерстве обороны Украины убеждены, что смена российских военных руководителей никак не влияет на способ ведения боевых действий РФ
Об этом пресс-секретарь Минобороны Александр Мотузяник сказал во время брифинга в Медиацентре Украина – Укринформ.
Отвечая на вопрос о том, будет ли ликвидация генерал-майора российской армии Романа Кутузова означать изменения в тактике боевых действий врага, Мотузяник отметил, что смена руководителей российской армии ничего не решает, ведь оккупанты действуют варварским образом, уничтожая все на своем пути.
"Мы знаем о новых сообщениях о новых командующих, кто каким образом воюет и т.д... Российская армия воюет вполне для нас понятно. В прямых столкновениях с украинскими военнослужащими у них почти нет шансов. Да, у них есть спецподразделения подготовленные, но преимущественно российская пехота не имеет шансов в боях с нашими мотивированными, опытными и профессиональными военнослужащими, поэтому российская сторона действует таким образом: уничтожает все артиллерией, не оставляя ни одного здания. Так что то, кто будет руководить на каких направлениях большой разницы для украинской армии не составляет", – сказал Мотузяник.
- 5 июня появилась информация, что во время боевого столкновения на Востоке Украины военнослужащими ВСУ уничтожен генерал-майор армии страны-агрессора Роман Владимирович Кутузов (позывной "Туман"). Впоследствии офицер ВСУ и общественный деятель Мирослав Гай рассказал, как защитники Украины уничтожили российского генерал-майора.
- Управление стратегических коммуникаций аппарата главнокомандующего ВСУ подтвердило, что Роман Кутузов был ликвидирован под Попасной.
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