ГФС закрыла двадцать нелегальных казино в Киеве

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба ГФС.



Согласно сообщению, сотрудники ГФС в Киеве разоблачили и прекратили незаконную деятельность двадцати игорных заведений.



Отмечается, что подпольные казино были замаскированы под различные объекты и действовали почти во всех районах Киева. В отдельных случаях правоохранители привлекали работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) для доступа в помещения.



В результате проведенных обысков правоохранители обнаружили более 510 комплектов компьютерной техники, с помощью которой предоставлялись незаконные услуги, сетевое оборудование для доступа в интернет, игровые карточки разных номиналов, а также денежные средства в национальной и иностранной валютах на общую сумму более 530 тыс. грн .



В пресс-службе отметили, что незаконная деятельность около ста подпольных игорных заведений на территории Киева приводит к фактическому непоступлению в бюджет минимум 1,2 млрд грн ежегодно. Кроме того, в бюджет также не уплачиваются налоги с выигрышей и призов, предусмотренные законодательством Украины.

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