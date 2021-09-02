ГФС закрыла двадцать нелегальных казино в Киеве
Государственная фискальная служба (ГФС) закрыла двадцать из около ста подпольных казино в Киеве
Об этом в Facebook сообщила пресс-служба ГФС.
Согласно сообщению, сотрудники ГФС в Киеве разоблачили и прекратили незаконную деятельность двадцати игорных заведений.
Отмечается, что подпольные казино были замаскированы под различные объекты и действовали почти во всех районах Киева. В отдельных случаях правоохранители привлекали работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) для доступа в помещения.
В результате проведенных обысков правоохранители обнаружили более 510 комплектов компьютерной техники, с помощью которой предоставлялись незаконные услуги, сетевое оборудование для доступа в интернет, игровые карточки разных номиналов, а также денежные средства в национальной и иностранной валютах на общую сумму более 530 тыс. грн .
В пресс-службе отметили, что незаконная деятельность около ста подпольных игорных заведений на территории Киева приводит к фактическому непоступлению в бюджет минимум 1,2 млрд грн ежегодно. Кроме того, в бюджет также не уплачиваются налоги с выигрышей и призов, предусмотренные законодательством Украины.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.89
Покупка 26.89Продажа 27.12
-
EUR
Покупка 31.71Продажа 32.1
- Актуальное
- Важное