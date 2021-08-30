ГФС вручила подозрения должностным лицам Киевпастранса за растрату 13 млн грн

Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

"Следственным СУ ФГ ГУ ДФС в г. Киеве по согласованию с прокурором Офиса Генерального прокурора объявлено о подозрении гражданам Украины - должностным лицам КП "Киевпастранс" и "Дирекция по строительству и содержанию объектов транспорта и вспомогательной инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по предварительному сговору с директором одного из ООО и другими лицами, злоупотребляя своим служебным положением, путем выдачи заведомо ложных официальных документов по договору подряда на выполнение работ, заключенному между КП "Киевпастранс" и ООО, совершили растрату средств КП "Киевпастранс" в размере 13 208 558,74 грн.

Мера пресечения подозреваемым не избиралась.

Напомним, что 16 августа прокуратура проводила новые обыски в КГГА из-за схем на строительстве Подольского моста

Кроме того, мэр Кличко заявил, что "Массовые обыски должны создать основу для назначения председателем КГГА "залетного ставленника".

Впоследствии правоохранители провели обыск в департаменте образования и науки Киевской городской государственной администрации.

Также прокуратура совместно с Государственной фискальной службой провела обыски на столичных коммунальных предприятиях "Информатика" и "Киевгорсвет".

Также правоохранители провели обыски в помещении Управления туризма Киевской городской государственной администрации

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb