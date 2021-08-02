ГФС провела обыски в Киевзеленстрое по делу уклонения от налогов на 30 млн грн

Об этом пресс-служба ГФС сообщила в Facebook.



Согласно сообщению, Фискальная служба разоблачила группу компаний в уклонении от уплаты налогов совместно с должностными лицами Киевзеленстроя.



По словам главы ГФС Вадим Мельник, должностные лица нескольких обществ по предварительному сговору с должностными лицами Киевзеленстроя в период 2019-2020 годов путем заключения мнимых сделок с фиктивными фирмами уклонились от уплаты НДС на сумму более 30 млн грн.



При этом за этот период предприятия по заказу Киевзеленстроя провели работы по строительству и реконструкции парков отдыха на сумму более 220 млн грн.



Отмечается, что в результате обысков правоохранители изъяли первичные финансово-хозяйственные документы компаний по проведенным работам и реконструкции парков, тендерные документации.

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