Гетманцев выступает за выплаты для поддержки незащищенных граждан, но без требования потратить их на продукты

Об этом он заявил в "Большом эфире Василия Зимы" на Еспресо.TV.



"Я бы лично выступал за то, чтобы мы расширяли программу "антиковидной тысячи" и действительно предоставляли бы через "Дию" возможность получить выплаты социально незащищенным гражданам на жизнь. Но не делать каких-либо определений относительно целевого использования этих денег", - сказал Гетманцев.

Напомним, советник президента Олег Устенко сообщил, что Офисом президента Владимира Зеленского изучается возможность внедрения в Украине так называемых "продуктовых чеков" или выплат, которые можно потратить на продуктовые товары. Таким образом, государство, по его словам, может поддержать социально незащищенных украинцев во время значительной инфляции, вызванной удорожанием энергоресурсов.

Потребительские цены в декабре за месяц выросли на 0,6%, а в целом за 2021 год - на 10%. Цены на продукты питания за год выросли на 10,8%, что в основном обусловлено ценами на сахар, растительное масло и яйца. За год они выросли на 61,5%, 57,7% и 47% соответственно. Алкогольные напитки подорожали на 9,8% в год.

Член совета общественного контроля БЭБ Тарас Котов заявил, что украинцев ожидает дальнейшая инфляция на продуктовую группу товаров.