Гетманцев уточнил, о каком органе для проверки бизнеса говорил Зеленский

Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сказал нардеп, глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев, комментируя заявление президента Владимира Зеленского.

Напомним, на днях Зеленский сказал, что только один орган должен проверять бизнес.

"Давайте мы вернем минимум, давайте мы с вами выберем и произведем изменения в законодательстве, что только один орган должен проверять. Я найду такой баланс между европейским законодательством и их запросом, который нужно проверять, и вами, чтобы к вам все не ходили", – сказал президент, обращаясь к предпринимателям.

"Собственно, то, о чем говорит президент, - это незавершенная реформа БЭБ. Именно БЭБ должен стать тем органом, который должен заменить собой все органы, осуществляющие уголовное преследование в экономической сфере", - сказал Гетманцев.

По его словам, Верховная Рада более двух лет назад приняла качественный закон о БЭБ, ошибкой было назначение главой ведомства бывшего налогового милиционера Вадима Мельника.

"Орган был полностью сформирован из бывших милиционеров, и все самое плохое, что было в налоговой милиции, перешло в БЭБ", - сказал нардеп.

По его мнению, изменения в работе БЭБ возможны после избрания нового руководителя.

"Считаю необходимым провести открытый конкурс на должность руководителя и предоставить руководителю право перезагрузить БЭБ. И тогда то, о чем говорит президент, будет реализовано", - резюмировал Гетманцев.