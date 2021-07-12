Гетманцев: "Слуга народа" намерена поддержать во втором чтении законопроекты об электрокарах
Руководитель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что парламентская фракция "Слуга народа" намерена поддержать принятие во втором чтении законопроекты №3467 и №3477 об электрокарах
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"Обсуждали два законопроекта, которые касаются льгот по электротранспорту. Мы хотим развивать производство электрокаров в Украине. И соответствующий законопроект на этой неделе будет проголосован в зале. Мы обсуждали его на фракции, фракция высказалась о почти единогласной поддержке. Экологически чистый транспорт, который является электротранспортом и транспортом с двигателем на метане ", - сказал Гетманцев.
Согласно повестке дня Верховная Рада планирует рассмотреть законопроекты об электрокарах №3467 и №3477 на пленарном заседании 13 июля.
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