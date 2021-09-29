Гетманцев рассказал, сколько получил госбюджет за месяц налоговой амнистии
За три недели действия налоговой амнистии украинцы задекларировали 33 млн грн и уплатили в бюджет 1,6 млн грн
Об этом сообщает Экономическая правда.
По словам главы Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, за 3 недели сентября почти 33 млн грн задекларировано и уплачено в бюджет 1,6 млн грн.
"Безусловно, это небольшая сумма, но мы только начинаем это движение и понимаем, что люди смотрят, делают оценки. Вчера у нас было совещание - прозвучало о десятках тысяч звонков граждан, то есть ажиотаж большой", - цитирует издание слова Гетманцева.
Нардеп добавил, что люди, которые "изъявили желание первыми амнистироваться" получают сопровождение.
"Вы обращаетесь в банк, банк открывает счет, выдает справку, что вы положили деньги на спецсчет. После этого вы заполняете в электронном виде декларацию, добавляете эту справку и отправляете декларацию Налоговой", - пояснил он, добавив, что декларация является свидетельством амнистии на указанную сумму.
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