Гетманцев рассказал, сколько получил госбюджет за месяц налоговой амнистии

Об этом сообщает Экономическая правда.



По словам главы Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, за 3 недели сентября почти 33 млн грн задекларировано и уплачено в бюджет 1,6 млн грн.



"Безусловно, это небольшая сумма, но мы только начинаем это движение и понимаем, что люди смотрят, делают оценки. Вчера у нас было совещание - прозвучало о десятках тысяч звонков граждан, то есть ажиотаж большой", - цитирует издание слова Гетманцева.



Нардеп добавил, что люди, которые "изъявили желание первыми амнистироваться" получают сопровождение.



"Вы обращаетесь в банк, банк открывает счет, выдает справку, что вы положили деньги на спецсчет. После этого вы заполняете в электронном виде декларацию, добавляете эту справку и отправляете декларацию Налоговой", - пояснил он, добавив, что декларация является свидетельством амнистии на указанную сумму.

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