Гетманцев рассказал о подготовке законопроекта о новом временном налоге

Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

"Законопроект уже зарегистрирован в Верховной Раде. Я думаю, что в течение двух недель мы его будем обсуждать, а потом рекомендуем для первого чтения. Этот законопроект - о налогообложении сверхприбылей банков. Дело в том, что в течение 2022 и 2023 годов так называемые процентные доходы банков выросли Процентная прибыль – это разница между тем процентом, который банк выплатил, и тем процентом, который банк получил, что произошло в основном из-за покупки коммерческими банками так называемых депозитных сертификатов Национального банка Украины и государственных ценных бумаг. Отсюда возникает дополнительная прибыль, которая только за первое полугодие этого года составляет более 90 млрд грн. Эта прибыль выросла по сравнению с прошлым годом на 75%", - отметил председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Данила Гетманцев объяснил, что депозитные сертификаты, как и государственные ценные бумаги, – это высоколиквидные, стабильные, надежные инструменты, никак не связанные с рисками. И вложение денег в эти инструменты не требует от коммерческих банков каких-либо коммерческих усилий, дополнительного бизнес-процесса или коммерческой деятельности, которая создавала бы добавленную стоимость. Это простое перемещение денег от коммерческого банка в Национальный банк, у которого эти деньги в полной безопасности защищены от любых рисков.

"Поэтому эта сверхприбыль не является следствием какой-то постоянной деловой активности коммерческих банков. Если говорить о 93 млрд грн за первое полугодие, то до конца года это будет вдвое больше. Мы можем сказать, что примерно 10 млрд грн получает государственный бюджет, прежде всего армия. Потому что те деньги, которые мы взимаем в качестве налогов , сегодня идут на армию. Мы предлагаем ввести 5% дополнительный налог на указанный чистый процентный доход сроком на три года, то есть он временный и связан именно с увеличением такой прибыли банковской системы", - отметил Гетманцев.