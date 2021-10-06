Гетманцев проведет заседание Рады по отставке Разумкова

Об этом передает Еспресо.TV.



Заседание Верховной Рады по отставке Дмитрия Разумкова с должности спикера парламента проведет нардеп Даниил Гетманцев.



За его кандидатуру проголосовали 239 нардепов.



Заметим, голосование до кандидатуры Гетманцева прошло также рейтинговое голосование относительно других кандидатов.



Внефракционного депутата Гео Лероса поддержали 42 нардепа, Алексея Гончаренко из "Европейской солидарности" - 72, Александра Бакумова из "Слуги народа" - 118.

Напомним, 4 октября в Верховной Раде запустили процедуру отзыва спикера парламента Дмитрия Разумкова с должности.

5 октября Верховная Рада отстранила от ведения заседаний спикера парламента Дмитрия Разумкова из-за несоблюдения 4 октября требований регламента, когда он отказался ставить на голосование предложения "слуг народа" в расписание пленарных заседаний.

Впоследствии Верховная Рада назначила рассмотрение вопроса отставки Дмитрия Разумкова с должности председателя ВР на 7 октября.

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