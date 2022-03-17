Гетманцев предлагает изымать имущество дельцов, завышающих цены на жилье и транспорт
Правительство и военное руководство должны установить ответственность за существенное и немотивированное повышение цен на жилье, транспорт и ряд товаров – изымать имущество таких предпринимателей в пользу ВСУ, считает глава парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев
Об этом он написал в Telegram.
"Относительно информации о существенном (кратном) экономически не мотивированном повышении цен на услуги по проживанию, транспортировке и некоторым товарам отдельными дельцами в разных регионах Украины, которые пытаются получить сверхприбыли на горе сограждан, считаю, что такое поведение является достаточным основанием для изъятия средств такой деятельности в пользу Украинской Армии в соответствии с законами военного времени", – написал он.
Гетманцев обратился к правительству и военному руководству страны, чтобы там рассмотрели такую возможность и приняли соответствующие меры.
"Это точно не бизнес. Это мародерство", – подчеркнул парламентарий.
Напомним, Бюро экономической безопасности обратилось к украинскому бизнесу с предупреждением относительно необоснованного завышения цен на проживание, услуги и товары.
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