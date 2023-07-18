Об этом в интервью LIGA.net рассказал глава налогового комитета Верховной Рады Украины Даниил Гетманцев.

Да, по его словам, сейчас он не может давать оценку работе руководителя Государственной таможенной службы Сергея Звягинцева. Причиной является то, что сейчас работает на должности исполняющего обязанности, что ограничивает его в проведении системных реформ, в которых нуждается таможня.

"А вот наши законопроекты позволяют человека назначить, обезопасить от политического давления и дать ему сформировать команду. И потом спросить по результату. Потому что уволить руководителей смогут только после аудита и из-за не выполнения тех показателей работы, которые прямо прописаны в контракте", - сказал Гетманцев.

Он добавил, что же определенные гарантии материального обеспечения, например, увеличение заработной платы в налоговой и таможне. По его словам, в Бюро экономической безопасности они уже и так высоки.

Впрочем, он отметил, что запланированные реформы идут в разрез с законом о государственной службе.

Идет. И это одно из ключевых замечаний к законопроектам Минфина.

Потому можно, как вариант, сделать это на период военного времени. Или – до завершения реформы госслужбы. Еще анализируем, как лучше и дискутируем с Минфином. Чтобы изменить эти органы – это необходимо", - подытожил Гетманцев.