Гетманцев о возможном прекращении западной помощи Украине: "У нас плохие и очень плохие сценарии"

Об этом он сказал в интервью Українським новинам .

"Сейчас в нашем обществе такие настроения преобладают, особенно в больших городах, что "все хорошо" и "почти мир". Все же видели расследование по работе в комендантский час заведения Boho. Как будто "войны нет", то есть война не чувствуется." хорошо, деньги будут, армия выполнит свою функцию, все будет нормально". А ситуация на финансовом фронте сверхнапряженная", - заявил Гетманцев.

По его словам, в случае прекращения финансовой помощи от Запада "у нас не так много есть выходов, и все они очень плохие".

"Это секвестр, то есть мы вынуждены будем сокращать все, что можно, а второе – это эмиссия, которая тоже налог на бедных, в нашем случае на всех, потому что наше население не богатеет в войну", - детализировал Гетманцев.

"У нас плохие и очень плохие сценарии на случай, если эти суммы не будут подкреплены нашими партнерами", – подчеркнул он.

Нардеп отметил, что в некоторых странах уже ощущается усталость от войны, и это опасно для Украины.

"Утомление мы чувствуем по тем политическим процессам, которые мы видим в странах и, к сожалению, ощущаем на всеобщем мнении избирателей, например, в Словакии ", - сказал Гетманцев.