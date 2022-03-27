Гетманцев анонсировал увеличение в 1,5 раза налогов для не ушедших из России компаний, - концепция законопроекта

Об этом председатель комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и финансовой политике Даниил Гетманцев написал в Telegram.



"Провели совместное совещание с Минфином и ГНС по законопроекту о дополнительном налогообложении в Украине компаний, получающих доход с территории страны-агрессора. Согласовали концепт законопроекта, согласно которому к таким компаниям будут применяться ставки прямых налогов (на доход и имущество) с коэффициентом 1,5 ", – написал он.



Народный депутат уточнил, что законопроект должен быть зарегистрирован в парламенте уже на следующей неделе и будет ряд других "стимулов" для международного бизнеса, который до сих пор сотрудничает со страной-агрессором, уйти оттуда.

Напомним, международный ритейлер "Ашан" не уйдет с российского рынка.