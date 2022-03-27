Гетманцев анонсировал увеличение в 1,5 раза налогов для не ушедших из России компаний, - концепция законопроекта
Законопроект о дополнительном налогообложении международных компаний, имеющих бизнес в Украине и не покинувших российский рынок, будет зарегистрирован на следующей неделе
Об этом председатель комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и финансовой политике Даниил Гетманцев написал в Telegram.
"Провели совместное совещание с Минфином и ГНС по законопроекту о дополнительном налогообложении в Украине компаний, получающих доход с территории страны-агрессора. Согласовали концепт законопроекта, согласно которому к таким компаниям будут применяться ставки прямых налогов (на доход и имущество) с коэффициентом 1,5 ", – написал он.
Народный депутат уточнил, что законопроект должен быть зарегистрирован в парламенте уже на следующей неделе и будет ряд других "стимулов" для международного бизнеса, который до сих пор сотрудничает со страной-агрессором, уйти оттуда.
Напомним, международный ритейлер "Ашан" не уйдет с российского рынка.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.94
-
EUR
Покупка 32.19Продажа 33.26
- Актуальное
- Важное